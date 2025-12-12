Spotkanie prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego jeszcze w tym roku? Kijów zaproponował termin. "Pracujemy nad treścią takiej wizyty"

Strona ukraińska zaproponowała w tym tygodniu, żeby spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim odbyło się w Warszawie jeszcze w tym roku - poinformował ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Spotkanie w Warszawie

Ambasador na antenie Radia RMF FM został zapytany, czy potwierdza, że dojdzie do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy w Warszawie.

Oczywiście, pracujemy nad tym, żeby to spotkanie odbyło się jak najszybciej. Chcielibyśmy, żeby odbyło się jeszcze w tym roku i pracujemy nad treścią takiej wizyty

— powiedział.

Dopytywany z kolei, czy znana już jest data tego spotkania, powiedział, że „strona ukraińska zaproponowała swój termin” i teraz „oczekuje na odpowiedź ze strony Polski”.

Pracujemy nad tym, nasza propozycja jest taka, żeby jeszcze w tym roku odbyć spotkanie

— przekazał.

Ambasador poinformował ponadto, że propozycja konkretnego terminu spotkania została przesłana do Pałacu Prezydenckiego w tym tygodniu.

Wśród najistotniejszych tematów potencjalnej rozmowy głów obu państw Bodnar wymienił zarówno kwestie bezpieczeństwa i bieżącą współpracę obronno-przemysłową, jak i politykę historyczną i działania dotyczące ekshumacji prowadzonych w Ukrainie.

W poniedziałek ukraiński prezydent poinformował, że zaprosił Nawrockiego do złożenia wizyty w Ukrainie. Zapewnił też, że sam odwiedzi Polskę, gdy otrzyma zaproszenie z konkretnym terminem. Tego samego dnia szef BPM Marcin Przydacz podkreślił we wpisie na platformie X, że data spotkania prezydentów Polski i Ukrainy jest ustalana.

W środę rano Przydacz poinformował, że jeśli dojdzie do spotkania prezydenta Polski Karola Nawrockiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, to odbędzie się ono w Warszawie.

