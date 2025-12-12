Strona ukraińska zaproponowała w tym tygodniu, żeby spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim odbyło się w Warszawie jeszcze w tym roku - poinformował ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.
Spotkanie w Warszawie
Ambasador na antenie Radia RMF FM został zapytany, czy potwierdza, że dojdzie do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy w Warszawie.
Oczywiście, pracujemy nad tym, żeby to spotkanie odbyło się jak najszybciej. Chcielibyśmy, żeby odbyło się jeszcze w tym roku i pracujemy nad treścią takiej wizyty
— powiedział.
Dopytywany z kolei, czy znana już jest data tego spotkania, powiedział, że „strona ukraińska zaproponowała swój termin” i teraz „oczekuje na odpowiedź ze strony Polski”.
Pracujemy nad tym, nasza propozycja jest taka, żeby jeszcze w tym roku odbyć spotkanie
— przekazał.
Ambasador poinformował ponadto, że propozycja konkretnego terminu spotkania została przesłana do Pałacu Prezydenckiego w tym tygodniu.
Wśród najistotniejszych tematów potencjalnej rozmowy głów obu państw Bodnar wymienił zarówno kwestie bezpieczeństwa i bieżącą współpracę obronno-przemysłową, jak i politykę historyczną i działania dotyczące ekshumacji prowadzonych w Ukrainie.
W poniedziałek ukraiński prezydent poinformował, że zaprosił Nawrockiego do złożenia wizyty w Ukrainie. Zapewnił też, że sam odwiedzi Polskę, gdy otrzyma zaproszenie z konkretnym terminem. Tego samego dnia szef BPM Marcin Przydacz podkreślił we wpisie na platformie X, że data spotkania prezydentów Polski i Ukrainy jest ustalana.
W środę rano Przydacz poinformował, że jeśli dojdzie do spotkania prezydenta Polski Karola Nawrockiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, to odbędzie się ono w Warszawie.
CZYTAJ WIĘCEJ: Karol Nawrocki spotka się z Wołodymyrem Zełenskim? Przydacz wskazał konkretne miejsce: Pracujemy nad datą i potencjalnymi ustaleniami
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748050-spotkanie-prezydentow-nawrockiego-i-zelenskiego-w-tym-roku
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.