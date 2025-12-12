Jutro w Warszawie odbędzie się konferencja PiS nt. propozycji i możliwych rozwiązań w ochronie zdrowia. Wydarzenie rozpocznie wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego; po nim przewidziano panel dyskusyjny z udziałem polityków i zaproszonych przez nich ekspertów.
Konferencja odbędzie się pod hasłem „Myśląc Polska: Alternatywa 2.0”. Podobną nazwę przyjmowały też większe konwencje tego ugrupowania w 2025, 2019 i 2015 r. – przygotowano wówczas m.in. założenia programowe PiS przed wyborami parlamentarnymi.
Wydarzenie w Towarzystwie Lekarskim Warszawskim jest zaplanowane na godz. 11, kiedy wystąpi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Następnie odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem m.in. byłego wiceszefa MZ Janusza Cieszyńskiego, senatorów oraz posłów ugrupowania.
„Obecny rząd doprowadził do bankructwa NFZ”
Rzecznik PiS Rafał Bochenek w rozmowie z PAP podkreślił, że sobotnie wydarzenie to kolejne już spotkanie zaplanowane w ramach dyskusji programowych partii.
Alternatywa 2.0 to kolejne nasze spotkanie programowe, tym razem na temat katastrofy w służbie zdrowia. Obecny rząd doprowadził do bankructwa Narodowego Funduszu Zdrowia i nie ma recepty, jak z tej sytuacji wyjść. Co gorsze, już dzisiaj pacjenci mają problem z dostępem do lekarza, odwołuje się im zabiegi, a na przyszły rok rząd planuje dalsze cięcia nakładów na zdrowie, co tylko pogorszy tę sytuację
— ocenił Bochenek.
Podobna konferencja PiS z panelem dyskusyjnym nt. służby zdrowia miała miejsce w zeszłą sobotę. Tym razem jednak spotkanie organizowane przez największą partię opozycyjną odbędzie się w drugą rocznicę zaprzysiężenia trzeciego rządu premiera Donalda Tuska.
Ugrupowanie kierowane przez Jarosława Kaczyńskiego od połowy listopada prowadzi kampanię konferencji prasowych, podczas których lokalni politycy krytykują obecny rząd za doprowadzenie do - jak często określają - „zapaści” w polskiej służbie zdrowia. Dotychczas PiS zorganizowało takie konferencje głównie przed szpitalami w 23 miastach w całym kraju.
Na początku grudnia ponadto odbyły się dwa szczyty medyczne: zorganizowany przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę i prezydenta Karola Nawrockiego. Skupiały się na problemach finansowania ochrony zdrowia w kontekście m.in. informacji o przyszłorocznych wydatkach na ten cel. Deficyt NFZ w przyszłym roku szacowany jest bowiem przez MZ na około 23 mld zł. Plan budżetu na 2026 r. zakłada, że na ochronę zdrowia ma trafić 247,8 mld zł.
