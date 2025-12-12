Czarzasty chce zostać szefem Nowej Lewicy. Byli członkowie SLD podzieleni: "Załatwia sobie to od roku, bez tego byłby nikim"

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: PAP/Marcin Obara
autor: PAP/Marcin Obara

Dotychczasowy współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty ogłosił w czwartek, że będzie startował w wyborach na nowego szefa partii. Byli prominentni działacze SLD, z którego wywodzi się Nowa Lewica, w rozmowach z PAP nie są zgodni w ocenie tego ruchu - niektórzy pozostają bardzo krytyczni.

Bez tego byłby nikim”

Czarzasty, informując o starcie w wyborach wewnętrznych, przekazał, że zaproponował, by wicepremier, szef MC Krzysztof Gawkowski, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz poseł Tomasz Trela weszli do kierownictwa partii. Zwrócił się też do delegatów niedzielnego kongresu Nowej Lewicy z prośbą o poparcie tej inicjatywy.

Nie dziwi mnie to, że Czarzasty będzie kandydował. Od dawna mówię, że zostanie szefem partii. Załatwia sobie to od roku, bez tego byłby nikim

— oceniła w rozmowie z PAP wieloletnia posłanka i była wiceszefowa SLD w latach 2005-2008 Joanna Senyszyn.

Pytana o jego szanse na wygraną odparła, że nie wie, czy po decyzji Czarzastego pozostali kandydaci w ogóle przystąpią do wyborów.

Czarzasty jest pamiętliwy i mściwy, w związku z tym nie wiem, czy ktoś oprócz niego ostatecznie wystartuje. Po tym, jak dowiedzieli się, co „Bóg” postanowił

— powiedziała.

Według niej wygrana Czarzastego jest przesądzona, a ostateczny wynik wyborów jest przesądzony.

Tak jak były ułożone wybory na niego i Roberta Biedronia na poprzednim zjednoczeniowym kongresie, tak samo ułożone były wybory na szefa klubu parlamentarnego, kiedy wybrano Annę Marię Żukowską. Nikt wtedy nie ośmielił się kandydować przeciwko faworytce Czarzastego

— dodała Senyszyn.

Pozostali kandydaci mają niewielkie szanse”

Znacznie bardziej pozytywnie o Czarzastym w rozmowie z PAP wypowiedział się były szef SLD (2004 r.) Krzysztof Janik. Według niego kandydatura Czarzastego jest „naturalna” i powinien on „przekonująco wygrać”.

Pozostali kandydaci mają niewielkie szanse. Natomiast oczywiście Czarzasty nie jest człowiekiem młodym, więc na pewno byliby chętni do zastąpienia go w przyszłości. Dzisiaj sygnalizują jedynie swoje aspiracje

— ocenił.

Jego zdaniem Czarzasty daje szansę wykazania się młodszym politykom lewicy, jednocześnie przygotowując ich do przyszłego przejęcia partii.

Ministrowie lewicowi w rządzie to są 40-latkowie. I to są ludzie, przed którymi jest długa przyszłość w polityce. Czarzasty daje im szansę i bardzo dobrze. Chodzi o to, aby istniała grupa ludzi zdolna do przejęcia władzy

— powiedział Janik.

Także zdaniem byłego wiceszefa SLD (2016-2019 r.) Jerzego Wenderlicha Czarzasty powinien kontynuować pełnienie funkcji przewodniczącego partii.

Wyciągnął partię z najgorszych kłopotów politycznych, organizacyjnych i finansowych. Udało mu się pogodzić w partii wodę z ogniem

— ocenił w rozmowie z PAP.

Jeśli Nowa Lewica ma odnosić sukcesy w rządzie, to gwarancją tego będzie kontynuacja marszałka Czarzastego w roli przewodniczącego partii

— dodał.

Czarzasty szefem SLD, a później Nowej Lewicy, jest nieprzerwanie od 23 stycznia 2016 roku. Od października w partii trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza, podczas której członkowie ugrupowania wybierali nowe władze struktur powiatowych i wojewódzkich. Okres wyborczy zakończy się Kongresem Krajowym, który odbędzie się w niedzielę, 14 grudnia. Wówczas delegaci wybiorą nowego przewodniczącego Nowej Lewicy.

kk/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych