Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział w wywiadzie dla Reutera, że rządowi Węgier bliżej do Moskwy niż do Brukseli, a premier Viktor Orban chce rozsadzić UE od środka, podczas gdy jego prorosyjska polityka jest nie do zaakceptowania dla obywateli Unii.
Wygląda dziś na to, że władzom Węgier jest bliżej do władz w Moskwie niż do władz UE, i mówię z wielkim smutkiem i również z wielkim zmartwieniem
— oznajmił Żurek.
Jak relacjonuje agencja, minister wyraził też frustrację w związku ze stanowiskiem, jakie Budapeszt zajął wobec posła Zbigniewa Ziobry i byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, oskarżonych o nadużycia przy Funduszu Sprawiedliwości i chronionych przez węgierskie władze.
W najbliższych tygodniach polski sąd zdecyduje, czy w odniesieniu do Ziobry należy wystawić Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) – podaje Reuters.
Żurek przypomniał, że ENA to „porozumienie między wszystkimi krajami UE, które musimy respektować (…) Dziś mamy sytuację, w której Węgry mówią »przyznajemy azyl panu Romanowskiemu«, co w mojej opinii jest pogwałceniem porozumienia w ramach UE” – relacjonuje agencja.
Wygląda na to, że kwestią na później będzie przeanalizowanie postępowania państwa węgierskiego. I być może Polska będzie zmuszona naświetlić tę anormalną sytuację na europejskim forum, gdzie Węgry łamią zasady, przyznając azyl (osobom ściganym przez) ENA
— podsumował prokurator generalny.
