WIDEO

Lempart wyjeżdża z kraju. Mówi, że się boi. "Myślałam, że walczę o Polskę. Okazuje się, że walczyłam o jakieś stołki dla różnych ludzi"

  • Polityka
  • opublikowano:
Marta Lempart zapowiedziała wyjazd z Polski. / autor: Fratria
Marta Lempart zapowiedziała wyjazd z Polski. / autor: Fratria

Marta Lempart w rozmowie z Piotrem Krysiakiem w programie Goniec.pl poinformowała, że wyjeżdża z kraju, bo grozi jej „niebezpieczeństwo”. Czyżby koalicja 13 grudnia miała jakiś problem z liderką Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, z którą tak sympatyzowała?

Lempart zapowiedziała, że przeprowadzi się do Brukseli i nie będzie już działać w Polsce.

Będę działać w Brukseli, z Brukseli na pewno, będę pracować w zupełnie innej robocie, będę pomagać w pozyskiwaniu środków na te wszystkie działania w Polsce, bo to jest coś, co potrafię

— wskazała w rozmowie z Goniec.pl.

Pozostawanie tu jest po pierwsze dla mnie niebezpieczne. Ja nie chcę tu być, dziękuję bardzo, ja się boję

— mówiła

Piotr Krysiak zapytał, czy to jest „pokłosie tego, co tamta władza robiła”.

Pegasusy mają nagrane trzy lata mojego życia, czyli wystarczy, że fiknę i to idzie do TVP. Tak. To ja dziękuję. W sensie też zmniejszam ryzyko fiknięcia mojego, że się gdzieś wypowiem, komuś podpadnę

— opowiadała.

Ja nie będę, jak Ziobro, ja się będę stawiać normalnie w sądzie, czy cokolwiek tam się będzie działo. Natomiast tak, nie chcę mieć tego, że jak mijam grupy policjantów na ulicy, to czuję, jakbym miała grupę kiboli, nie wiadomo, co się stanie

— mówiła.

Uderzenie w rządzących

Przy okazji uderzyła też w rządzących, którzy budowali sobie poparcie na plecach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, a po przejęciu władzy zupełnie odcięli się od tego środowiska.

Ja myślałam, że walczę o Polskę. Okazuje się, że walczyłam o jakieś stołki dla różnych ludzi. Fajnie, jakby mają to. Okej, dzięki, nara

— podsumowała.

CZYTAJ TAKŻE:

A oto „priorytety” Koalicji 13 Grudnia! Czarzasty: Początek przyszłego roku dobrym terminem na podjęcie rozmów o aborcji

Gizela Jagielska straciła pracę w szpitalu w Oleśnicy! „Jestem naiwna”. To ona dokonała aborcji na dziecku w 9. miesiącu ciąży

Adrian Siwek/Goniec.pl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych