„Za całą wizytę odpowiada Ambasada RP. Może oczywiście skorzystać z pomocy logistycznej (w tym transportowej) państwa goszczącego - często się tak czyni - ale wtedy zapewnia, by była ona realizowana na właściwym poziomie. Nie dziwię się, że nie potrafiono dopilnować takiej sprawy, skoro ‘zapomniano’ nawet informować o wizycie Prezydenta w mediach społecznościowych i dopiero nerwowo to nadrabiano na profilu ambasady… Jest to kompromitacja” - napisał Szymon Szynkowski vel Sęk, poseł PiS, były minister spraw zagranicznych, reagując na tłumaczenia MSZ w sprawie wysłania po prezydenta Karola Nawrockiego brudnego samochodu.
Do skandalicznego zdarzenia doszło przy okazji wizyty prezydenta RP Karola Nawrockiego na Łotwie.
Polska ambasada w Rydze nie odnotowuje w mediach społecznościowych wizyty Prezydenta RP, a po niego samego wysyła brudne auto… To są właśnie te nowe standardy dyplomacji i Ci „kierownicy placówek” powoływani przez Radosława Sikorskiego…
— komentował Szymon Szynkowski vel Sęk, poseł PiS, były minister spraw zagranicznych. Sprawę nagłośnił natomiast znany internauta „John Bingham”.
CZYTAJ TAKŻE: Wstyd to mało powiedziane! Ambasada RP na Łotwie podstawiła prezydentowi… brudne auto. Nawet nie relacjonowała wizyty
Tłumaczenia MSZ
Na zdarzenie zareagował rzecznik MSZ Maciej Wiewiór, który odpierał zarzuty.
Kolejna „sensacja”, która nie wytrzymuje zderzenia z faktami. Transport zapewnia państwo goszczące. Zdjęcie jest z wczorajszego wieczora. Na Łotwie cały czas pada, a na lotnisku w Rydze nie ma myjni… Mam nadzieję, że Pan Prezydent Karol Nawrocki jest zadowolony z przebiegu swojej wizyty, bo na to ambasada Polski na Łotwie ma wpływ
— stwierdził.
Kompromitacja
Na odpowiedź zareagował Szymon Szynkowski vel Sęk.
Za całą wizytę odpowiada Ambasada RP. Może oczywiście skorzystać z pomocy logistycznej (w tym transportowej) państwa goszczącego - często się tak czyni - ale wtedy zapewnia, by była ona realizowana na właściwym poziomie
— wskazał.
Nie dziwię się, że nie potrafiono dopilnować takiej sprawy, skoro „zapomniano” nawet informować o wizycie Prezydenta w mediach społecznościowych i dopiero nerwowo to nadrabiano na profilu ambasady… Jest to kompromitacja
— ocenił.
CZYTAJ TAKŻE:
— Prezydent Nawrocki w bazie wojskowej w Ādaži: Opowiadacie Polskę światu. Każdy wie, że polski żołnierz to wartość sama w sobie
— Prezydent Karol Nawrocki z wizytą na Łotwie. Tematem rozmów ma być przede wszystkim polityka bezpieczeństwa
— Prezydent Nawrocki na Łotwie: Możemy śmiało powiedzieć, że jestem dziś wśród przyjaciół. „Współpraca w wielu zakresach i formatach”
— Prezydent Nawrocki na Łotwie: „Łączą nas te same wartości budowane przez kolejne wieki i przez kolejne dekady”
Adrian Siwek/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748039-msz-tlumaczy-sie-z-podstawienia-prezydentowi-brudnego-auta
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.