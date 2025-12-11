„Piotr Wielgomas nie otrzymał propozycji zakupu żadnej innej ziemi w zamian za odsprzedanie KOWR działki w Zabłotni, potrzebnej do budowy linii kolejowej do CPK” - przekazał dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz.
Pragnę zapewnić, że nie ma tutaj żadnych dodatkowych „deali”. Nie jest to w interesie Skarbu Państwa, ani KOWR jako instytucji, aby dodatkowe warunki zawierać
— podkreślił Smolarz w Polsat News Polityka.
Sprzedaże działek
Szef KOWR zwrócił uwagę, że za każdym razem, kiedy KOWR otrzymuje wniosek o sprzedaż ziemi z zasobów rolnych Skarbu Państwa, zgodę na transakcję wydać musi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Smolarz zaznaczył, że obecnie KOWR sprzedaje tylko taką ziemię, „która nie jest przydatna do poprawy struktury agrarnej”.
Są to niewielkie działki 10-, 20-, 30-arowe, i jest to skala rzędu 4 tysięcy hektarów. Tyle mamy w planie, który realizujemy po to, aby uporządkować sprawy własnościowe
— powiedział.
Dodał, że inne transakcje mogą być zawierane tylko wtedy, kiedy dotychczasowi dzierżawcy wystąpią z odpowiednim wnioskiem do oddziału terenowego KOWR. Wniosek jest przekazywany do centrali, ta zaś „po pozytywnych opiniach rad społecznych, związków zawodowych, izb rolniczych” przedstawia go MRiRW, który wydaje zgodę na sprzedaż.
Do tej pory takie transakcje miały miejsce wtedy, kiedy było to niezbędne do rozwoju gospodarstw
— zaznaczył dyrektor generalny KOWR.
Smolarz przypomniał, że rząd przyjął projekt nowelizacji, która przewiduje, że Nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nie będą sprzedawane do 30 kwietnia 2036 roku.
Odkup działki
Wcześniej Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował, że 12 grudnia ma zostać podpisany akt notarialny ws. odkupu przez KOWR działki położonej w miejscowości Zabłotnia od jej dotychczasowego właściciela Piotra Wielgomasa.
Ziemia potrzebna jest pod budowę linii kolejowej do CPK. Po podpisaniu dokumentu KOWR wyda oficjalne oświadczenie w tej sprawie, zawierające szczegółowe informacje.
Adrian Siwek/PAP
