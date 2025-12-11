„Dzisiaj, kiedy protesty zaczynają przeradzać się - przepraszam, że to powiem, ale też jestem rolnikiem - w ciągłe narzekanie, w ciągły strach przed zmianami… Polityka i wybory nie mogą być wehikułem do przeszłości” - mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Kołodziejczak w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem w Telewizji wPolsce24.
Michał Kołodziejczak został zapytany o to, dlaczego Koalicja Obywatelska cieszy się z dobrych sondaży, skoro jednocześnie te wskazują na to, że PSL i Polska 2050 znajdują się zdecydowanie pod progiem, a bez nich obecnej koalicji nie uda się utrzymać władzy po wyborach.
Nie będę adwokatem partii czy grup politycznych, do których nie należę. Walczyłem razem z Koalicją Obywatelską, która dzisiaj ma bardzo dobre sondaże, które są rosnące. A co do PSL-u, co do Hołowni, co do Lewicy… Widocznie Polacy lubią wyrazistość, skuteczność, którą Koalicja Obywatelska w ostatnich miesiącach jasno pokazuje
— powiedział.
Nie da się odpowiadać za to, co robią mniejsi koalicjanci, ja nie będę odpowiadał. Myślę, że i rolnicy i mieszkańcy wsi doskonale też widzą, że ten czas, gdzie chociażby do tej pory to, co pokazał resort rolnictwa, to nie są jakieś „Himalaje” możliwości tego rządu, że ten czas dla polskiej wsi, dla polskich rolników, dla mieszkańców polskiej wsi nadejdzie
— kontynuował.
Ja długo mówiłem, że nie jestem zadowolony z tego, co tam się dzieje
— wskazał.
Protesty rolników
Michał Kołodziejczak wrócił także do swojej pracy jako wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi oraz roli podczas protestów rolników
Kiedy byłem wiceministrem rolnictwa, to wykonałem wtedy dużo pracy w rozmowach z premierem, z KPRM-em, z Ministerstwem Finansów, żeby rolnicy dostali wtedy dopłaty do zboża. To było 2,5 miliarda złotych. I możemy powiedzieć, że to była ostatnia tak duża pula wywalczona dla polskich rolników, kiedy mieli trudny czas i doskonale ten czas pamiętam
— powiedział.
Ale dzisiaj, kiedy protesty zaczynają przeradzać się - przepraszam, że to powiem, ale też jestem rolnikiem - w ciągłe narzekanie, w ciągły strach przed zmianami… Polityka i wybory nie mogą być wehikułem do przeszłości
— wskazał.
