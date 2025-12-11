Do skandalicznego zdarzenia doszło przy okazji wizyty prezydenta RP Karola Nawrockiego na Łotwie. Ambasada RP w Rydze kierowana przez Tomasza Szeraticsa wysłała po głowę polskiego państwa… brudny samochód. Co więcej, nawet nie odnotowywała wizyty prezydenta na Łotwie. Stało się to dopiero po fali oburzenia w mediach społecznościowych.
Internauta „John Bingham” opublikował w mediach społecznościowych bulwersujące zdjęcie dotyczące tego, jaki samochód podstawiła ambasada RP na Łowie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.
Oto samochód, który ambasada RP w Rydze wysłała na lotnisko po Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego rozpoczynającego oficjalną wizytę państwową na Łotwie
— wskazał, publikując zdjęcia brudnego auta.
Sprawę skomentował w mediach społecznościowych Szymon Szynkowski vel Sęk, poseł PiS, były minister spraw zagranicznych, który zwrócił także uwagę, że wizyty głowy państwa ambasada nie odnotowywała medialnie.
Polska ambasada w Rydze nie odnotowuje w mediach społecznościowych wizyty Prezydenta RP, a po niego samego wysyła brudne auto… To są właśnie te nowe standardy dyplomacji i Ci „kierownicy placówek” powoływani przez Radosława Sikorskiego…
— napisał.
Głos zabrał także inny z posłów PiS - Radosław Fogiel, wiceprzewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych.
Czy polska ambasada na Łotwie zgubiła hasło do konta na twitterze? Kompletnie nie zauważyli wizyty prezydenta RP, ostatni wpis jest sprzed dwóch dni. Teraz, gdy pojawiły się na ten temat komentarze, zaczęli kompulsywnie podawać wpisy Kancelarii Prezydenta. To są te wspaniałe standardy pod rządami Radosława Sikorskiego?
— pytał.
Po nagłośnieniu sprawy, ambasada zaczęła w serwisie X masowo podawać dalej wpisy udostępniane przez Kancelarię Prezydenta RP.
Adrian Siwek
