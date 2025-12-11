Prezydent Karol Nawrocki podejmie w najbliższym czasie dwie ważne decyzje. Jak poinformował dziś szef jego Gabinetu Politycznego Paweł Szefernaker, pierwsza będzie dotyczyć decyzji ws. ewentualnego weta do ustawy Prawo oświatowe, która właśnie trafiła na prezydenckie biurko. Kolejną jest podjęcie działań w związku z ignorowaniem przez rządzących prezydenckiego projektu dotyczącego obniżenia cen energii. „W przyszłym tygodniu organizuję, w ramach forum eksperckiego Gabinetu Prezydenta RP, dwa ważne spotkania związane z realnymi problemami Polaków” - napisał w mediach społecznościowych minister Szefernaker.
Edukacja
Nowelizacja Prawa oświatowego i niektórych innych ustaw, która trafiła do prezydenta, zmienia m.in. definicję podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego. Do KPRP wpłynęło wiele pism i opinii, które postulują zawetowanie pomysłów minister Barbary Nowackiej.
W przyszłym tygodniu organizuję, w ramach forum eksperckiego Gabinetu Prezydenta RP, dwa ważne spotkania związane z realnymi problemami Polaków.
Pierwsze spotkanie odbędzie się w Pałacu Prezydenckim w środę 17 grudnia i będzie dotyczyło proponowanych przez rząd rewolucyjnych zmian w edukacji. Ustawa radykalnie zmieniająca ten obszar trafiła do podpisu Prezydenta.
W związku z tym do Kancelarii Prezydenta skierowano liczne stanowiska, w tym apele podpisane przez niemal 100 organizacji, a także opinie związków zawodowych oraz przedstawicieli uczniów
— czytamy we wpisie szefa Gabinetu Politycznego.
Ceny prądu
Prezydent Nawrocki nie zmierza także bezczynnie czekać ws. obniżenia cen energii, które od nowego roku mogą znaczącą się zwiększyć. Projekt stosownej ustawy Sejm otrzymał już jakiś czas temu. Po zapowiedziach marszałka Włodzimierza Czarzastego trudno się dziś spodziewać, aby trafił on teraz pod obrady izby.
Drugie spotkanie, w piątek 19 grudnia w Belwederze, będzie dotyczyło cen prądu w Polsce. Miesiąc temu Prezydent Karol Nawrocki ogłosił koncepcję obniżenia rachunków za energię i przekazał projekt ustawy do Sejmu. Eksperci pozytywnie ocenili propozycję Prezydenta, a ze strony rządu usłyszeliśmy cały wachlarz opinii — od poparcia po otwartą niechęć i …ciszę. Czas płynie, a mechanizmy osłonowe z końcem roku wygasną i Polacy zostaną z wyższymi rachunkami w nadchodzącym roku.
Propozycja Prezydenta leży na stole. Czy rząd zaprezentuje jakiekolwiek rozwiązania? Nie możemy dłużej czekać, zapraszamy przedstawicieli rządu, ekspertów branży i przemysłu na spotkanie poświęcone obniżeniu cen energii. Pora przejść od komentarzy do konkretów.
Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy!
— napisał w mediach społecznościowych Paweł Szefernaker.
