Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w spotkaniu z Polakami mieszkającymi na Łotwie w budynku Polskiej Szkoły Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze. „Polacy są lojalnymi obywatelami Łotwy, bo łączą nas te same wartości budowane przez kolejne wieki i przez kolejne dekady” - wskazał.
Podczas przemówienia prezydent Nawrocki podkreślił, że polskość jest niezwykle silna.
Uświadamiam sobie, jak silna jest polskość, do której my jesteśmy przywiązani, którą kochamy, która jest zamknięta w polskim języku, dziedzictwie kulturowym, polskiej kuchni, polskim artyzmie, ma w sobie tak głęboką siłę, że potrafi przetrwać przez kolejne dekady, przez kolejne wieki poza granicami państwa polskiego a nas Polaków poza granicami Rzeczpospolitej jest przecież blisko 20 milionów
— powiedział.
I gdy widzę, jak tutaj w Rydze bije mocno serce Polski za sprawą młodzieży i za sprawą aktywności naszych wspaniałych społeczniczek, pani dyrektor i całej szkoły, to jako polski prezydent czuję głęboką dumę i wdzięczność
— wskazał.
Łączą nas wartości
Prezydent podziękował także prezydentowi i premier Łotwy, z którymi rozmawiał wcześniej o sprawach Polaków na Łotwie.
Polacy są lojalnymi obywatelami Łotwy, bo łączą nas te same wartości budowane przez kolejne wieki i przez kolejne dekady. Te wartości, które możemy przypomnieć sobie, wspominając choćby operację dyneburską z roku 1920 czy wyzwolenie przez wojska polskie Łatgalii, gdy Polacy i Łotysze stawali po jednej stronie przeciwko bolszewickiej sowieckiej napaści
— zaznaczył.
Te wartości, drodzy państwo, były budowane także przez wspólne cierpienia narodu polskiego i narodu łotewskiego po roku 1945 i w czasie II wojny światowej wcześniej, ale po roku 1945 w sposób tak wyraźny, gdy nie odzyskaliśmy wolności i niepodległości, a kiedy i Polacy i Łotysze byli deportowani przez Sowietów na odległe i bardzo ciężkie tereny
— mówił.
Są to wartości budowane przez dekady, a nawet przez wieki wokół wspólnych wysiłków, wspólnego poczucia niepodległości, wolności, suwerenności i stałego zagrożenia w obliczu sowieckiego najazdu
— podkreślił.
Wspólne cele
Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że Polskę i Łotwę łączy nie tylko wspólne przeżywanie przeszłości, ale także wspólne cele.
Jesteśmy przecież razem w Unii Europejskiej. Jesteśmy wspólnie w Sojuszu Północnoatlantyckim, mając głębokie przekonanie, że euroatlantycki kierunek działań i dla Polski i dla Łotwy jest tym, który wydaje się najważniejszy, najbezpieczniejszy, niezbędny i potrzebny dla zachowania naszej suwerenności, niepodległości i bezpieczeństwa
— mówił.
Tylko to wszystko, ta współpraca strategiczna, polityczna, ta współpraca całych wspólnot narodowych odbija się najlepiej w takich miejscach jak ta szkoła i za sprawą takich ludzi jak państwo, którzy dbacie i pielęgnujecie tożsamość narodową i nasze dziedzictwo kulturowe
— wskazał.
To państwo jesteście w istocie ambasadorami Polski na Łotwie i ambasadorami Łotwy także w Polsce. To dzięki wam, prezydenci obu państw mogą ze sobą dyskutować o sprawach zasadniczych, strategicznych i ważnych dla naszych państw, bo przecież to obywatele są najważniejsi dla wszystkich władz i tak powinno drodzy państwo pozostać
— mówił.
