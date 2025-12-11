Premier Donald Tusk spotkał się z ambasadorem USA w Polsce Thomasem Rosem. Po rozmowach szef rządu ocenił, że Rose „świetnie rozumie” wewnętrzną i zewnętrzną sytuację Polski.
Amerykański dyplomata zamieścił na platformie X wpis i wspólne zdjęcia z Tuskiem. Szef polskiego rządu udostępnił wpis Rose’a na swoim profilu i opatrzył go słowami: „Dobre spotkanie. Ambasador Rose jest prawdziwym przyjacielem Polski i świetnie rozumie naszą zewnętrzną i wewnętrzną sytuację”.
Rola Polski
W swoim wpisie ambasador Rose przekazał, że rozmowa z Tuskiem podkreśliła jak ważna jest Polska dla Stanów Zjednoczonych.
To był dla mnie ogromny zaszczyt spotkać się dziś z niezwykle błyskotliwym premierem Donaldem Tuskiem - wielkim polskim patriotą i powszechnie szanowanym liderem. Nasza rozmowa podkreśliła, jak ważna jest Polska dla Stanów Zjednoczonych i jak wiele możemy razem osiągnąć. W ramach doktryny America First, pod przywództwem prezydenta Donalda Trumpa, sojusz USA-Polska, kierowany przez takich liderów jak premier Tusk, nadal się umacnia
— napisał Rose.
Nowy ambasador
W połowie października Rose został zaprzysiężony w Departamencie Stanu na ambasadora USA w Polsce.
6 listopada prezydent Karol Nawrocki przyjął w Belwederze listy uwierzytelniające od nowego ambasadora USA w Polsce.
