Minister Marta Cienkowska wzięła na celownik teren, na którym znajduje się Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu. „Nie ukrywam, że jednym z głównych przesłanek którymi się kierujemy, jest fakt, że nie mamy praw do terenu na którym stoi muzeum, na które wydaliśmy ponad 200 mln zł. Na szczęście umowa jest tak skonstruowana, że mamy to współprowadzenie do 2028 roku i zapewniam, że do tego momentu ta sytuacja zostanie w pełni wyjaśniona” - zapowiedziała szefowa resortu kultury. Cienkowska podkreśliła, że nie zamierza wycofywać się ze współprowadzenia Muzeum „Pamięć i Tożsamość”.
„Współczesne prześladowanie”
O. Tadeusz Rydzyk CSsR był przesłuchiwany w charakterze świadka w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie w sprawie dotyczącej finansowania budowy Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu. W rozmowie z portalem wPolityce.pl podkreślił, że MKiDN współprowadzi z innymi instytucjami 142 placówki, a przyczepiło się tylko do toruńskiego muzeum.
Pokazałem absurdy tej sytuacji. To jest współczesne prześladowanie. Mamy do czynienia z dyskryminacją. Muzeum Pamięć i Tożsamość nie jest jedynym podmiotem współprowadzonym przez Ministerstwo Kultury. Takich instytucji jest łącznie 142. Dlaczego więc tylko my jesteśmy napiętnowani? Są przecież umowy. Inne podmioty są w identycznej sytuacji
Za poprzednich rządów Donalda Tuska, również byliśmy dyskryminowani i prześladowani. (…) Służę w kapłaństwie już ponad 50 lat. Służę Panu Bogu, ludziom, Polsce. Nigdy nie byłem karany. Proszę mi więc nie imputować przestępstwa. To jest nieprawdziwe i nieuczciwe
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl o. Tadeusz Rydzyk CSsR, tuż po wyjściu z rzeszowskiej prokuratury.
Teren muzeum na celowniku resortu
Minister Marta Cienkowska była dziś pytana przez dziennikarzy o sytuację związaną z Muzeum „Pamięć i Tożsamość”, które jest współprowadzone przez MKiDN z Fundacją „Lux Veritatis”.
Resort kultury nie zamierza na razie wycofywać się ze współprowadzenia Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu
— zapowiedziała szefowa tego resortu Marta Cienkowska. Wskazała, że współprowadzenie daje możliwość kontroli i wyjaśnienia kontrowersji wokół tej inwestycji.
Nie ukrywam, że jednym z głównych przesłanek którymi się kierujemy, jest fakt, że nie mamy praw do terenu na którym stoi muzeum, na które wydaliśmy ponad 200 mln zł. Na szczęście umowa jest tak skonstruowana, że mamy to współprowadzenie do 2028 roku i zapewniam, że do tego momentu ta sytuacja zostanie w pełni wyjaśniona
— dodała i jak zaznaczyła, pozew złożony przez MKiDN przeciwko fundacji „Lux Veritatis”, ma zabezpieczyć interesy skarbu państwa.
Były to nieprawidłowości dotyczące w ogóle umowy trójstronnej z fundacją „Lux Veritatis” - muzeum powstaje tak naprawdę na terenie prywatnym należącym do fundacji, w związku z tym zadaniem ministerstwa kultury jest, aby zabezpieczyć środki, które zostały wydane na budowę tego muzeum
— stwierdziła Cienkowska. Według niej resort kultury ma dwie możliwości: pierwszą jest przekazanie tego terenu przez fundację dla muzeum, żeby teren stał się własnością instytucji kultury. Druga opcja to ewentualny zwrot środków poniesionych przez Skarb Państwa na tę inwestycję wraz z odsetkami.
Z dzisiejszej perspektywy jest dla nas korzystny, dlatego że mamy czas na to, aby rozwiązać sytuację prawną dotyczącą tego gruntu
— oświadczyła minister, mówiąc o aneksie do umowy o współprowadzeniu muzeum.
Natomiast rzeczywiście widać, że ten aneks był podpisywany w ostatniej chwili, na szybko, nie zabezpieczał interesu Skarbu Państwa. Do tego była sytuacja, w której podczas tej inwestycji ministerstwo kultury wydawało środki np. na budowę wystawy stałej, a tego w umowie nie było. Tam jest szereg takich nieprawidłowości i dlatego ta sprawa jest dla nas ważna i staramy się skutecznie doprowadzić do jej końca wszelkimi metodami
— powiedziała minister w rządzie Donalda Tuska. Używając języka niezgodnego z polskim kodem kulturowym, Cienkowska stwierdziła, że działania jej resortu „to nie jest wojna z Tadeuszem Rydzykiem, to jest wojna po prostu z bezprawiem”.
Mnie nie interesuje to, czy ktoś był politycznym kolegą Jarosława Kaczyńskiego czy nie, mnie interesuje dochodzenie naszych praw i zabezpieczenie praw Skarbu Państwa
— wypaliła Cienkowska.
Oskarżenia Cienkowskiej
W przesłanym do PAP oświadczeniu minister Cienkowska stwierdziła, że „spór nie dotyczy zasadności istnienia muzeum”.
Nikt w MKiDN nie chce likwidować Muzeum „Pamięć i Tożsamość”. Problem leży w okradaniu naszego państwa, do którego dochodzi wskutek skrajnie niekorzystnej, trójstronnej umowy, jaką podpisał ówczesny minister Piotr Gliński.
Jednym podpisem pozbawił budżet państwa ponad dwustu milionów złotych, płacąc w ten sposób pieniędzmi Polek i Polaków za instytucję, która nigdy nie była i nadal nie jest w dyspozycji państwa polskiego. Jestem głęboko przekonana, że trybem, w jakim olbrzymia suma publicznych pieniędzy trafiła w prywatne ręce, powinna zainteresować się prokuratura
— oświadczyła Cienkowska
Na razie sytuacja wygląda tak, że na skutek decyzji ministra Glińskiego, w 2028 r. Polska przekaże ostatnią transzę pieniędzy Fundacji Lux Veritatis, tracąc je bezpowrotnie, nie zyskując nic w zamian. Nie zamierzam do tego dopuścić
— uważa minister kultury.
Współpraca wg. Cienkowskiej
W mediach pojawiły się bulwersujące informacje pokazujące, jak minister Cienkowska wyobraża sobie współpracę przy współprowadzeniu Muzeum „Pamięć i Tożsamość”. MKiDN chciało wcisnąć do Rady Muzeum warszawską radną Lewicy (wcześniej w partii Wiosna Roberta Biedronia) Agatę Diduszko-Zyglewską, która od ubiegłego roku jest doradcą w gabinecie politycznym minister.
W 2023 r. Agata Diduszko-Zyglewska grzmiała w rozmowie z PAP, że „Lewica wesprze inicjatywy zmian nazwy al. Jana Pawła II lub patronów szkół noszących imię polskiego papieża”. Nie trudno sobie wyobrazić, że w takim razie będzie dążyć także do zmiany patrona Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II? Diduszko-Zyglewska nie od dziś znana jest ze swych ataków na św. Jana Pawła II.
Ministerstwo Kultury zaproponowało ojcu Rydzykowi do Rady Muzeum „Pamięć i Tożsamość’ w Toruniu (rada nie jest obsadzona od 2024) Agatę Diduszko-Zyglewską. Fundacja Rydzyka odrzuciła tę kandydaturę uzasadniając, że wielokrotnie „publicznie godziła w dobre imię św. Jana Pawła II
— napisał w mediach społecznościowych Mariusz Gierszewski.
