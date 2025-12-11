Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że nie trafiła do niego informacja dotyczące tego, że rządzący chcą przekazać Ukrainie samoloty MiG-29. Informacjom tym zaprzecza szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. „To jest sprawa bardzo niebezpieczna, haniebna” - komentuje sprawę w rozmowie z portalem wPolityce.pl Adam Andruszkiewicz, wiceszef Kancelarii Prezydenta RP.
Adam Andruszkiewicz zwraca uwagę, że mamy do czynienia z kolejną odsłoną próby minimalizowania wiedzy prezydenta ws. kwestii polskiego bezpieczeństwa.
To jest sprawa bardzo niebezpieczna, haniebna też dlatego, że to dotyczy bezpieczeństwa nas wszystkich
— wskazuje.
Przypominam rządzącym, że zwierzchnikiem sił zbrojnych w Polsce jest prezydent Rzeczypospolitej Polski pan Karol Nawrocki i pan prezydent powinien mieć zarówno możliwość spotkania ze wszystkimi szefami służb, w każdej dowolnej chwili, jak i powinien być informowany na bieżąco na temat tego, jak wygląda kwestia dostarczania uzbrojenia na Ukrainę. Tutaj nie powinno być żadnych wymówek ze strony obecnego rządu
— podkreśla w rozmowie z wPolityce.pl.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Kosiniak-Kamysz i Tomczyk idą w zaparte ws. MiG-ów. Jest odpowiedź z Pałacu Prezydenckiego! „Może pan premier wskazałby wprost?”
Prezydent nie został poinformowany
Prezydent Karol Nawrocki wskazał, że nie został poinformowany na temat sytuacji przekazania Ukrainie przez Polskę samolotów MiG-29.
Taka informacja do mnie nie trafiła, ale jestem spokojny, że z panem premierem Kosiniakiem Kamyszem to wyjaśnimy i dojdziemy w tej kwestii do porozumienia. Ale tutaj moi współpracownicy mieli rację. Nie dostałem oficjalnej informacji o tego typu działaniach i o przekazania MiG-ów Ukrainie
— wskazał.
CZYTAJ TAKŻE: MiG-i dla Ukrainy? Prezydent Nawrocki: Nie miałem takiej informacji. Potwierdzałem to jeszcze w BBN. „Dojdziemy do porozumienia”
Doniesieniom tym próbuje zaprzeczać minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
Informacja na temat przekazania samolotów Ukrainie omawiana była kilkutrotnie w obecności przedstawiciela Prezydenta RP na komitecie bezpieczeństwa narodowego Rady Ministrów . W ostatnim czasie 16 wrzesnia i 4 listopada. Wszystko wskazuje na to, ze w Kancelarii Prezydenta panuje ogromny bałagan w przekazywaniu informacji. Aż trudno uwierzyć…
— stwierdził.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748013-tylko-u-nas-andruszkiewicz-o-sprawie-mig-ow-haniebne
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.