Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Łotwie spotkał się z przywódcą tego kraju, następnie - szefową rządu, a później - z polskimi żołnierzami w bazie w Ādaži. Zaliczył przy tym małą przejażdżkę. Czołgiem!
Furorę w internecie zaczynają już robić filmy i zdjęcia z prezydentem Nawrockim podczas wizyty w Ādaži. Tym razem nie chodzi jednak o słynne „Czołem żołnierze!” (choć i tego okrzyku nie zabrakło). A jeśli nie „czołem”, to może… „czołgiem”?
Zwierzchnik Sił Zbrojnych przejechał się czołgiem
Po spotkaniu z przedstawicielami władz Łotwy prezydent RP odwiedził bazę, gdzie - w ramach wschodnich sił NATO - stacjonują m.in. polscy żołnierze.
W pewnym momencie Karol Nawrocki odbył dość niecodzienną przejażdżkę.
Prezydent Karol Nawrocki… w czołgu. Zwierzchnik sił zbrojnych przejechał się polskim czołgiem podczas wizyty w bazie w Adażi na Łotwie
— napisał na platformie X Miłosz Gocłowski, dziennikarz Radia Zet.
Nagranie i zdjęcie z przejażdżki prezydenta zostało opublikowane także na profilach KPRP i Karola Nawrockiego.
Internauta Max Hubner zwrócił natomiast uwagę na interesujący szczegół.
Prezydent Karol Nawrocki przejechal się polskim czołgiem podczas wizyty w bazie wojskowej Adazi na Łotwie, gdzie stacjonują polscy żołnierze. Na lufie czołgu można zobaczyć „imię” polskiego czołgu: „SOBIESKI”
— napisał.
