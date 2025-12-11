WIDEO

Prezydent Nawrocki w niecodziennym wydaniu! W Ādaži przejechał się polskim czołgiem. Jakie "imię" nosi ten wóz bojowy?

  • Polityka
  • opublikowano:
Prezydent Karol Nawrocki / autor: PAP/Paweł Supernak
Prezydent Karol Nawrocki / autor: PAP/Paweł Supernak

Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Łotwie spotkał się z przywódcą tego kraju, następnie - szefową rządu, a później - z polskimi żołnierzami w bazie w Ādaži. Zaliczył przy tym małą przejażdżkę. Czołgiem!

Furorę w internecie zaczynają już robić filmy i zdjęcia z prezydentem Nawrockim podczas wizyty w Ādaži. Tym razem nie chodzi jednak o słynne „Czołem żołnierze!” (choć i tego okrzyku nie zabrakło). A jeśli nie „czołem”, to może… „czołgiem”?

CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki w bazie wojskowej w Ādaži: Opowiadacie Polskę światu. Każdy wie, że polski żołnierz to wartość sama w sobie

Zwierzchnik Sił Zbrojnych przejechał się czołgiem

Po spotkaniu z przedstawicielami władz Łotwy prezydent RP odwiedził bazę, gdzie - w ramach wschodnich sił NATO - stacjonują m.in. polscy żołnierze.

W pewnym momencie Karol Nawrocki odbył dość niecodzienną przejażdżkę.

Prezydent Karol Nawrocki… w czołgu. Zwierzchnik sił zbrojnych przejechał się polskim czołgiem podczas wizyty w bazie w Adażi na Łotwie

— napisał na platformie X Miłosz Gocłowski, dziennikarz Radia Zet.

Nagranie i zdjęcie z przejażdżki prezydenta zostało opublikowane także na profilach KPRP i Karola Nawrockiego.

Internauta Max Hubner zwrócił natomiast uwagę na interesujący szczegół.

Prezydent Karol Nawrocki przejechal się polskim czołgiem podczas wizyty w bazie wojskowej Adazi na Łotwie, gdzie stacjonują polscy żołnierze. Na lufie czołgu można zobaczyć „imię” polskiego czołgu: „SOBIESKI”

— napisał.

CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki w Rydze: Musiał przyjść Trump, by Europa zrozumiała. „Strategia Bezpieczeństwa USA nie powinna być zaskoczeniem”

X/Joanna Jaszczuk

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych