Marcin Wojewódka został odwołany ze składu rady nadzorczej PKP Cargo - poinformowała spółka w swoim raporcie bieżącym. Wczoraj Wojewódka operując na Giełdzie Papierów Wartościowych posiadanymi akacji spółki, w tym samym dniu je sprzedał, a później odkupił. Na spadku notowań akcji PKP Cargo miał zrobić ok. 100 tys. zł.
Dobrze sprzedał, lepiej kupił
Podczas wczorajszej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych - według raportu bieżącego PKP Cargo - wiceprzewodniczący rady nadzorczej spółki Marcin Wojewódka sprzedał posiadane akcje, a po spadku ich notowań, odkupił. W ten sposób w zaledwie kilka godzin miał zarobić blisko 100 tys. złotych.
Operacje Wojewódki sprawdza KNF
Wojewódka sprzedał 91 tys. 703 akcji PKP Cargo średnio po 12,56 zł, po czym tę samą ilość papierów wartościowych kupił już po średniej cenie 11,53 zł. Kurs akcji PKP Cargo na otwarciu wynosił 12,88 zł, a na zamknięciu spadł o 9,06 proc. do 11,65 zł. Obroty wyniosły 20,2 mln zł.
W czwartek około godz. 15.45 kurs akcji PKP Cargo rósł 8,41 proc. do 12,63 zł.
Środowe transakcje na akcjach spółki PKP Cargo analizuje obecnie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Media spekulują, że mogło dojść do insider tradingu, czyli wykorzystywania informacji poufnych.
„Bez żalu się z Panem żegnamy”
Do odwołania Wojewódki odniósł się poseł PiS Michał Moskal.
Marcin Wojewódka po wczorajszej manipulacji kursem akcji PKP Cargo, na której zarobił blisko 100 000 zł Marcin Wojewódka, były p.o. prezesa spółki, a później wiceprzewodniczący rady nadzorczej tej firmy - został odwołany.
— Łącznie zyskał na całej operacji blisko 200 000 zł. Wczoraj około 100 000 zł sprzedając drożej a potem kupując tą samą liczbę akcji po obniżonej cenie. Dziś kolejne 100 000 zł, bo kurs akcji wrócił do poziomu sprzed manipulacji i gwałtownego spadku notowań.
— Człowiek, który odpowiada za bestialską redukcję zatrudnienia w PKP Cargo o blisko 6 000 pracowników - sam musi odejść w niesławie z władz PKP Cargo. Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka.
— Liczę, że zaspany UKNF nie uzna sprawy za zakończonej i dokładnie ją zbada. A w razie stwierdzenia nieprawidłowości surowo ukarze Pana Wojewódkę tak, by nikt z władz spółek Skarbu Państwa notowanych na giełdzie nie wpływał na kurs ich akcji.
—Pan Wojewódka zaczynał z hasłem , „Make Cargo Great Again”, dzisiaj już wiemy że chodziło o ,”Make My Wallet Great Again”.
Bez żalu się z Panem żegnamy
— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Michał Moskal.
