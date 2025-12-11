Koalicja Obywatelska może cieszyć się z bycia liderem sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”. Do formacji tej jednak coraz bardziej zbliża się Prawo i Sprawiedliwość, które zanotowało największy wzrost. Problemem dla Donalda Tuska jest sytuacja jego koalicjantów - PSL i Polska 2050 notują wręcz marginalne poparcie.
Z nowego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” wynika, że Koalicja Obywatelska umacnia się na prowadzeniu. Chęć oddania głosu na formację Donalda Tuska zadeklarowało 34,64 proc. respondentów (wzrost o 1,09 pkt. proc.).
Jeszcze większy wzrost zanotowało Prawo i Sprawiedliwość, na które głosować chce 30,94 proc. Polaków (wzrost o 2,08 pkt. proc.).
Podium zamyka Konfederacja (10,85 proc.), która zaliczyła spadek o 0,60 pkt. proc.
Do Sejmu dostałyby się jeszcze Lewica (6,98 proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej (6,67 proc.) Poparcie tej pierwszej formacji nie uległo zmianie. Partia Grzegorza Brauna odnotowała natomiast delikatny wzrost o 0,75 pkt. proc.
Poza Sejmem znalazłyby się: Razem (4,65 proc. - spadek 0,19 pkt. proc.), Polska 2050 (2,98 proc. - spadek o 1,57 pkt. proc) oraz PSL (2,02 proc. - spadek 0 2,48 pkt proc.).
Badanie przeprowadzone zostało w dniach 6-7 grudnia.
