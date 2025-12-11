Partiom satelickim w rządzącej koalicji nie są potrzebni żadni prawdziwi liderzy, a tylko karbowi. Żeby nikt nie podskakiwał Wielkiemu Przywódcy, a nawet o tym nie myślał.
Będzie armagedon, rozpad koalicji, koniec wspaniałego rządu Donalda Tuska i w ogóle wielka masakra. Onet straszy, że zdarzy się wszystko, co najgorsze, jeśli wybory na szefa Polski 2050 wygra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Bo przecież już skacze ona Wielkiemu Przywódcy do oczu, a wzmocniona może mu te oczy wydrapać. A wszystko wynika z tego, że Pełczyńska-Nałęcz nie rozumie, iż tylko pod Tuskiem, tylko pod tym znakiem Unia kocha Polskę, więc nie bądź ciemniakiem.
Onet oczywiście włączył się w pomaganie Tuskowi, by zrealizował się najlepszy dla niego scenariusz, czyli wygrana Pauliny Hennig-Kloski albo Ryszarda Petru.…
