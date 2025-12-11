Przewodnicząca Krakowej Rady Sadownictwa sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka poinformowała, że do KRS wszedł dziś minister Waldemar Żurek wraz z sędzią Joanną Raczkowską, która mieni się być rzecznikiem dyscyplinarnym. „Korzysta z okazji, bo jadę do Senatu RP” - napisała w mediach społecznościowych. Na razie nie wiadomo, jaki jest cel i charakter tej wizyty. KRS zdecydowała, że nie będzie obsługiwała administracyjnie tych, którzy uzurpują sobie prawo do bycia rzecznikami dyscyplinarnymi sędziów, po bezprawnej próbie usunięcia legalnie pełniących tę funkcję.
Żurek w KRS
Dwa dni po zdecydowanie krytycznej opinii Krajowej Rady Sadownictwa nt. projektów ustaw autorstwa Waldemara Żurka, które segregują sędziów i część z nich naruszając konstytucję pozbawiają pełnionej funkcji, minister sprawiedliwości pojawił się w siedzibie Rady.
Właśnie Waldemar Żurek razem z nieuznawaną przez Sąd Najwyższy rzeczniczką Joanną Raczkowską postanowił odwiedzić Krajową Radę Sądownictwa. Korzysta z okazji bo jadę do Senatu RP
— napisała w mediach społecznościowych przewodnicząca KRS sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.
W wydanej opinii KRS podkreśliła, że przygotowane w resorcie Żurka regulacje są „rażąco sprzeczne z Konstytucją, wtórnie niekonstytucyjnie, pogłębią kryzys zaufania do wymiaru sprawiedliwości”, „mają wpływ na niezawisłość sędziów, legalność składów sądów i wydłużenie czasu postępowań sądowych”.
„Poszli sobie”
Były szef MS Adam Bodnar oraz obecny minister Waldemar Żurek bezprawnie usiłują usunąć rzeczników dyscyplinarnych sędziów przed upływem ich kadencji. W połowie września Żurek bezprawnie wskazał sędzię Joannę Raczkowską, jako nowego Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. Decyzja ta nie wywołuje jednak skutków prawnych, ponieważ w dalszym ciągu trwa kadencja legalnie powołanego na tę funkcję sędziego Piotra Schaba.
Przed kilkoma dniami poseł PiS Marcin Romanowski złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Bodnara i Żurka, a także sędziów, podających się za rzeczników dyscyplinarnych.
Poszli sobie czyli minister i Pani Joanna Raczkowska
— dodała w kolejnym wpisie przewodnicząca KRS.
Na początku listopada Waldemar Żurek chwalił się, że „Joanna Raczkowska po pozytywnej opinii kolegiów sądów odwołała dziewięcioro lokalnych rzeczników dyscyplinarnych”. Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała, że nie będzie obsługiwała administracyjnie tych, którzy uzurpują sobie prawo do bycia rzecznikami dyscyplinarnymi sędziów.
Robert Knap/X
