„Ojciec Dyrektor to kapłan niezłomny, od lat tworzący dzieła służące Bogu i Polsce. A władza Tuska, podszyta strachem i kłamstwem, nie jest w stanie zagrozić sile autentycznej wiary. Przemoc wobec Kościoła zawsze rodzi tylko większą odporność i determinację” - napisał Zbigniew Ziobro na portalu X, odnosząc się do śledztwa prowadzonego ws. Muzeum „Pamięć i Tożsamość”. Redemptorysta był przesłuchiwany w tej sprawie - w charakterze świadka - w rzeszowskiej prokuraturze.
Koalicja 13 Grudnia zagięła parol teraz na ojca Tadeusza Rydzyka. Redemptorysta stawił się wczoraj w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie, gdzie zeznawał w charakterze świadka ws. Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II.
Śledztwo dotyczy rzekomego przekroczenia uprawnień przez ministra kultury w związku z zawarciem umowy na utworzenie toruńskiego muzeum.
Ziobro: Tusk połamie wilcze zęby
Do sprawy odniósł się poseł PiS Zbigniew Ziobro. Zamieścił na portalu X wpis.
Tusk próbuje zastraszyć Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka prokuraturą. Ale na walce z Kościołem połamie sobie wilcze zęby - jak każdy, kto wcześniej tego próbował
— zapewnił był minister sprawiedliwości.
Ojciec Dyrektor to kapłan niezłomny, od lat tworzący dzieła służące Bogu i Polsce. A władza Tuska, podszyta strachem i kłamstwem, nie jest w stanie zagrozić sile autentycznej wiary. Przemoc wobec Kościoła zawsze rodzi tylko większą odporność i determinację
— dodał.
Ziobro dał jasno do zrozumienia, że Tusk nie dopnie swego.
Nie złamie tej wiary ani Ojca Dyrektora, ani wiernych, ani Kościoła
— spuentował.
