Tusk uderza prokuraturą w ojca Tadeusza Rydzyka. Ziobro przekonuje: "Na walce z Kościołem połamie sobie wilcze zęby"

  • Polityka
  • opublikowano:
Donald Tusk/Wpis Zbigniewa Ziobro (screen z X) / autor: PAP/Paweł Supernak/X-Zbigniew Ziobro (screen)
Donald Tusk/Wpis Zbigniewa Ziobro (screen z X) / autor: PAP/Paweł Supernak/X-Zbigniew Ziobro (screen)

Ojciec Dyrektor to kapłan niezłomny, od lat tworzący dzieła służące Bogu i Polsce. A władza Tuska, podszyta strachem i kłamstwem, nie jest w stanie zagrozić sile autentycznej wiary. Przemoc wobec Kościoła zawsze rodzi tylko większą odporność i determinację” - napisał Zbigniew Ziobro na portalu X, odnosząc się do śledztwa prowadzonego ws. Muzeum „Pamięć i Tożsamość”. Redemptorysta był przesłuchiwany w tej sprawie - w charakterze świadka - w rzeszowskiej prokuraturze.

Koalicja 13 Grudnia zagięła parol teraz na ojca Tadeusza Rydzyka. Redemptorysta stawił się wczoraj w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie, gdzie zeznawał w charakterze świadka ws. Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II.

Śledztwo dotyczy rzekomego przekroczenia uprawnień przez ministra kultury w związku z zawarciem umowy na utworzenie toruńskiego muzeum.

Ziobro: Tusk połamie wilcze zęby

Do sprawy odniósł się poseł PiS Zbigniew Ziobro. Zamieścił na portalu X wpis.

Tusk próbuje zastraszyć Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka prokuraturą. Ale na walce z Kościołem połamie sobie wilcze zęby - jak każdy, kto wcześniej tego próbował

— zapewnił był minister sprawiedliwości.

Ojciec Dyrektor to kapłan niezłomny, od lat tworzący dzieła służące Bogu i Polsce. A władza Tuska, podszyta strachem i kłamstwem, nie jest w stanie zagrozić sile autentycznej wiary. Przemoc wobec Kościoła zawsze rodzi tylko większą odporność i determinację

— dodał.

Ziobro dał jasno do zrozumienia, że Tusk nie dopnie swego.

Nie złamie tej wiary ani Ojca Dyrektora, ani wiernych, ani Kościoła

— spuentował.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

TYLKO U NAS. O. Tadeusz Rydzyk: Donald Tusk robi ze mnie przestępcę. Odbiera mi dobre imię. Rozważam, czy wytoczyć mu proces

Marzena Nykiel: Bez Radia Maryja Polska nie miałaby silnej, patriotycznej wspólnoty. 34 lata walki o prawdę i trzy dekady prześladowań

O. Tadeusz Rydzyk stawił się w rzeszowskiej prokuraturze, by zeznawać jako świadek. „To się wpisuje w to właśnie niszczenie”

Solidarni z o. Tadeuszem Rydzykiem CSsR! Wczoraj przed MS odbyła się pikieta. „Żeby walczyć z niesprawiedliwością”

xyz/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych