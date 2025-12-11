Czarzastemu marszałkowanie nie wystarcza, chce przejąć pełnię władzy nad Nową Lewicą. "Czas stabilności, my uważamy, że jest czas ekipy"

  • Polityka
  • opublikowano:
Włodzimierz Czarzasty, Krzysztof Gawkowski i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk / autor: PAP/Marcin Obara
Włodzimierz Czarzasty, Krzysztof Gawkowski i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk / autor: PAP/Marcin Obara

Włodzimierz Czarzasty zapowiedział start na szefa Nowej Lewicy i wezwał do poparcia wspólnego kierownictwa partii, podkreślając, że w obecnej sytuacji politycznej najważniejsza jest stabilność i jedność formacji.

O swojej decyzji współprzewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie - poprzedzającej niedzielny kongres ugrupowania. Czarzasty wystąpił na niej wspólnie z wicepremierem, ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim, ministrem RPiPS Agnieszką Dziemianowicz-Bąk i wiceszefem klubu Lewicy Tomaszem Trelą.

Zdecydowałem się - po dyskusji w ramach ekipy, co podkreślam bardzo mocno - startować na przewodniczącego partii

— poinformował Czarzasty.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Żukowska odwołała występ w Kanale Zero. Zdumiewający powód. Mazurek: Zadzwoniła do mnie i powiedziała, że Czarzasty jej zabronił

My uważamy, że jest czas stabilności, my uważamy, że jest czas ekipy. Nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, żeby walcząc o to, co jest dla nas najważniejsze programowo, żebyśmy się zastanawiali i sprzeczali w gronie 10 osób, kto ma startować na przewodniczącego partii. Bo dla nas najważniejszy jest los formacji, los tego rządu, który współtworzymy i tak naprawdę stabilność, która przez najbliższe dwa lata będzie bardzo mocno Polsce potrzebna

— powiedział Czarzasty.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił znaczenie współpracy i porozumienia.

Lewica budując dobre fundamenty w 2023 r. stworzyła rząd, który dzisiaj pozytywnie, dobrze odmienia Polskę. Jesteśmy mocnym i bardzo konkretnym elementom koalicji, która rządzi dzisiaj Polską

— powiedział wicepremier.

Lewica zgodna ws. działań zespołowych

Również on mówił jak ważne jest działanie zespołowe.

I dlatego zdecydowałem się wesprzeć Włodzimierza Czarzastego, marszałka Sejmu w tym kandydowaniu na lidera partii, bo mam poczucie odpowiedzialności za przyszłość, za przyszłość Lewicy, ale i Lewicy w rządzie

— powiedział Gawkowski.

Dodał, że w 2027 roku Lewica pójdzie do wyborów po to, „żeby odnowić mandat rządzenia w Polsce, w tej, innej koalicji, ale dobrej dla Polski”.

Szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła uwagę, że jesteśmy na półmetku kadencji Sejm i rządu. Przekonywała, że lewica wprowadziła przez dwa lata szereg dobrych i ważnych dla Polski jak m.in. renta wdowia, tzw. babciowe, finansowanie in vitro, podwyżki dla sfery budżetowej czy wolna Wigilia.

Poseł Tomasz Trela zaznaczył, że już w najbliższą niedzielę lewica rozpocznie kampanię wyborczą przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r.

I rozpoczniemy tę kampanię jako jedna, silna, mocna ekipa, drużyna silnej parlamentarno-rządowej lewicy

— powiedział Trela.

CZYTAJ TAKŻE: Sztuczka stara jak świat! Czarzasty odwraca kota ogonem. „Polityka pana prezydenta doprowadza do tego, że Polski nie ma w Londynie”

Adam Bąkowski/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych