Włodzimierz Czarzasty zapowiedział start na szefa Nowej Lewicy i wezwał do poparcia wspólnego kierownictwa partii, podkreślając, że w obecnej sytuacji politycznej najważniejsza jest stabilność i jedność formacji.
O swojej decyzji współprzewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie - poprzedzającej niedzielny kongres ugrupowania. Czarzasty wystąpił na niej wspólnie z wicepremierem, ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim, ministrem RPiPS Agnieszką Dziemianowicz-Bąk i wiceszefem klubu Lewicy Tomaszem Trelą.
Zdecydowałem się - po dyskusji w ramach ekipy, co podkreślam bardzo mocno - startować na przewodniczącego partii
— poinformował Czarzasty.
My uważamy, że jest czas stabilności, my uważamy, że jest czas ekipy. Nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, żeby walcząc o to, co jest dla nas najważniejsze programowo, żebyśmy się zastanawiali i sprzeczali w gronie 10 osób, kto ma startować na przewodniczącego partii. Bo dla nas najważniejszy jest los formacji, los tego rządu, który współtworzymy i tak naprawdę stabilność, która przez najbliższe dwa lata będzie bardzo mocno Polsce potrzebna
— powiedział Czarzasty.
Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił znaczenie współpracy i porozumienia.
Lewica budując dobre fundamenty w 2023 r. stworzyła rząd, który dzisiaj pozytywnie, dobrze odmienia Polskę. Jesteśmy mocnym i bardzo konkretnym elementom koalicji, która rządzi dzisiaj Polską
— powiedział wicepremier.
Lewica zgodna ws. działań zespołowych
Również on mówił jak ważne jest działanie zespołowe.
I dlatego zdecydowałem się wesprzeć Włodzimierza Czarzastego, marszałka Sejmu w tym kandydowaniu na lidera partii, bo mam poczucie odpowiedzialności za przyszłość, za przyszłość Lewicy, ale i Lewicy w rządzie
— powiedział Gawkowski.
Dodał, że w 2027 roku Lewica pójdzie do wyborów po to, „żeby odnowić mandat rządzenia w Polsce, w tej, innej koalicji, ale dobrej dla Polski”.
Szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła uwagę, że jesteśmy na półmetku kadencji Sejm i rządu. Przekonywała, że lewica wprowadziła przez dwa lata szereg dobrych i ważnych dla Polski jak m.in. renta wdowia, tzw. babciowe, finansowanie in vitro, podwyżki dla sfery budżetowej czy wolna Wigilia.
Poseł Tomasz Trela zaznaczył, że już w najbliższą niedzielę lewica rozpocznie kampanię wyborczą przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r.
I rozpoczniemy tę kampanię jako jedna, silna, mocna ekipa, drużyna silnej parlamentarno-rządowej lewicy
— powiedział Trela.
Adam Bąkowski/PAP
