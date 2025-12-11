„Wiem, że patrzę w oczy tych którzy kochają Rzeczpospolitą i którzy są gotowi do tego, aby dzielić swoje życie osobiste, swoje życie zawodowe, swoje plany, swoje cele, swoje pragnienia, swoje życie rodzinne z odpowiedzialnością za naszą narodową wspólnotę, za nasze granice i za bezpieczeństwo państwa polskiego, ale także za siłę i potencjał Polski na arenie międzynarodowej i za naszą lojalność i gotowość do pracy sojuszniczej” - powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w bazie wojskowej w Ādaži na Łotwie.
Prezydent Karol Nawrocki jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych podczas wizyty na Łotwie odwiedził także bazę wojskową w Ādaži, gdzie stacjonuje Polski Kontyngent Wojskowy w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej (PKW Łotwa).
„Patrzę w oczy tych, którzy kochają Rzeczpospolitą”
Drodzy państwo, a przede wszystkim drodzy żołnierze Wojska Polskiego. Mówię to po raz pierwszy, ale zawsze, gdy przeglądam kompanie i przechodzę i zaglądam wam w oczy, to to jest tylko ułamek sekundy. Ten ułamek sekundy, w którym mamy bezpośredni kontakt – ja jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych i wy jako żołnierze. Ale to jest ten moment, z którego jestem zawsze szczególnie szczęśliwy i dumny, bo wiem, że nikt przez przypadek nie wkłada munduru polskiego żołnierza. Wiem, że patrzę w oczy tych którzy kochają Rzeczpospolitą i którzy są gotowi do tego, aby dzielić swoje życie osobiste, swoje życie zawodowe, swoje plany, swoje cele, swoje pragnienia, swoje życie rodzinne z odpowiedzialnością za naszą narodową wspólnotę, za nasze granice i za bezpieczeństwo państwa polskiego, ale także za siłę i potencjał Polski na arenie międzynarodowej i za naszą lojalność i gotowość do pracy sojuszniczej
— podkreślił w swoim wystąpieniu polski przywódca.
To zawsze ten moment, w którym czuję głęboką wdzięczność właśnie do was, polscy żołnierze, za to, że Polska dzięki wam jest silna, liczy się też na arenie międzynarodowej, szczególnie w kontyngencie Ādaži tutaj na Łotwie. I chcę to powiedzieć, drogi panie generale, do wszystkich polskich kontyngentów wojskowych na całym świecie
— powiedział Nawrocki.
Dlaczego to żołnierze opowiadają Polskę światu?
W ocenie głowy państwa, to właśnie polska armia dostarcza światu pozytywnego obrazu naszego kraju.
Drodzy żołnierze, opowiadacie Polskę światu. Mówicie, kim w istocie jesteśmy jako narodowa wspólnota. Jakie wartości są dla nas ważne. Jesteście w istocie ambasadorami Polski i polskości na ziemiach, na których służycie. I to mogę powiedzieć także po spotkaniu z panem prezydentem Łotwy i panią premier Łotwy w obecności ambasadora Łotwy w Polsce. także i nasi sojusznicy i prezydenci krajów, które korzystają z naszej polskiej pomocy i z naszej współpracy są z was dumni i wam dziękują i wiedzą, że polski żołnierz to wartość sama w sobie. Jestem tu jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, ale przekazuję także podziękowania i gratulacje dla polskich żołnierzy od prezydenta Łotwy i od pani premier Łotwy. Opowiadacie Polskę światu i mówicie też, że Polska to sojusznik, na którego zawsze można liczyć. Polska to sojusznik, który jest gotowy brać odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Ale to o czym mówią polskie kontyngenty wojskowe to to, że jesteśmy też gotowi do brania odpowiedzialności za cały region wschodniej flanki NATO i jesteśmy gotowi do tego, aby ze swoich sojuszniczych zobowiązań się wywiązywać
— podkreślił prezydent.
Za to wam bardzo dziękuję, bo to za waszą sprawą, za sprawą polskiego żołnierza, polskiego dowództwa, także prezydent Polski i Zwierzchnik sił zbrojnych może czuć dumę z Polski i rozmawiać o tym z przy na całym świecie, ale opowiadacie też Polskę światu za sprawą wartości, którym służycie
— dodał.
Tu stoją polscy pancerniacy, a twórca polskich wojsk pancernych, generał Stanisław Maczek ujął to najpiękniej, jak mógł ująć. Ten, który bił się na szlakach nadziei o wolną Europę, ale też ten, który bił bolszewika w roku 1920 i bronił Polski w roku 1939, powiedział tak: „Polski żołnierz broni wolności wszystkich narodów, ale polski żołnierz tylko dla Polski”
— wskazał Karol Nawrocki.
Prezydent podziękował następnie żołnierzom i dowódcom, a także złożył świąteczne życzenia.
Za wierność Rzeczpospolitej bardzo wam dziękuję. Dziękuję wam za poświęcenie i za gotowość do służby. Jednym za tę pracę, którą wykonaliście w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Korzystając z okazji, chciałem życzyć też wesołych świąt, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia tym żołnierzom, którzy wrócą do swoich rodzin po wykonaniu ciężkiej i ważnej pracy dla Polski. A tym, którzy zostaną, życzę świąt Bożego Narodzenia spędzonych wśród swoich kompanów. przyjaciół, żołnierzy i gotowości do tego, aby cali i zdrowi wrócili do ojczyzny w roku 2026. Niech te święta Bożego Narodzenia i narodziny Jezusa Chrystusa, które są przecież zwiastowaniem wielkiej nadziei, będą też za waszą sprawą pełną nadzieją na to, że Polska będzie bezpieczna, a nasze zobowiązania sojusznicze będą w kolejnych latach wypełniane. Niech żyje Polska
— zakończył.
Znów wybrzmiało „czołem, żołnierze!”
Nie zabrakło także charakterystycznego już dla prezydenta Karola Nawrockiego potężnego przywitania „Czołem, żołnierze”.
Czołem, panie prezydencie!
— odpowiedzieli wojskowi.
