Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował, że jutro zostanie podpisany akt notarialny dotyczący odkupu działki w Zabłotni, kluczowej dla budowy linii kolejowej do CPK. Po finalizacji KOWR zapowiada szczegółowe oświadczenie.
Jak poinformowano dzisiejszym komunikacie, po podpisaniu dokumentu KOWR wyda oficjalne oświadczenie w tej sprawie, zawierające szczegółowe informacje.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że jutro, tj. 12 grudnia, o godz. 9.00. rozpocznie się proces podpisania aktu notarialnego dotyczącego odkupu przez KOWR nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Zabłotnia od jej dotychczasowego właściciela, Pana Piotra Wielgomasa
— poinformował KOWR.
Afera z działką pod CPK
Dyrektor generalny KOWR Henryk Smolarz informował w listopadzie, że działka w Zabłotni zostanie zwrócona za cenę pierwotnego zakupu, czyli 22,76 mln zł. W drugiej połowie listopada prezes CPK Filip Czernicki pytany, kiedy działka trafi do CPK, ocenił, że wydarzy się to kilka tygodni po tym, jak KOWR podpisze akt notarialny ws. odkupu działki, dodając, że obecnie „wszystko jest w rękach KOWR-u”.
