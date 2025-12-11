Prof. Wojciech Roszkowski, autor podręcznika do Historii i Teraźniejszości, został oczyszczony z zarzutów rzekomego obrażania dzieci poczętych metodą in vitro we wspomnianej publikacji. Poinformował o tym mecenas Krzysztof Wąsowski, pełnomocnik historyka, z którego podręczników od lat uczą się kolejne pokolenia Polaków.
Przed Sądem Okręgowym w Krakowie od listopada 2023 r. toczyła się sprawa wytoczona prof. Roszkowskiemu przez rodziców dziecka z in vitro. Dodajmy, że w publikacji, we fragmencie o „fabrykach dzieci” nie padło nawet wyrażenie „in vitro”.
Historyk całkowicie oczyszczony z oskarżenia
O pozytywnym zwrocie akcji poinformował dziś mec. Krzysztof Wąsowski, pełnomocnik prof. Wojciecha Roszkowskiego.
Być może niektórzy z Państwa pamiętają, jak było głośno w związku z wystąpieniem na drogę sądową przeciwko mojemu Mandantowi – panu prof. Wojciechowi Roszkowskiemu – za treści w słynnym jego podręczniku „Historia i Teraźniejszość”
— napisał na portalu X.
Pan Profesor został pozwany za rzekome obrażanie dzieci poczętych tzw. metodą in vitro. Sprawa toczyła się przed krakowskim Sądem Okręgowym (jako ciekawostkę dodam, że na początku tego procesu sędzią sprawozdawcą w tej sprawie był pan Waldemar Żurek – tak, tak… ten sam), który teraz „po cichu” – na posiedzeniu niejawnym – wydał WYROK… CAŁKOWICIE OCZYSZCZAJĄCY PANA PROFESORA WOJCIECHA ROSZKOWSKIEGO …
— podkreślił prawnik, załączając odpowiedni dokument.
X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747987-zapadl-wazny-wyrok-ws-prof-wojciecha-roszkowskiego
