Czy to zakończy ataki na prof. Roszkowskiego? Historyk był oskarżany o obrazę dzieci z in vitro. Sąd oczyścił profesora z tego zarzutu!

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Prof. Wojciech Roszkowski / autor: Fratria
Prof. Wojciech Roszkowski / autor: Fratria

Prof. Wojciech Roszkowski, autor podręcznika do Historii i Teraźniejszości, został oczyszczony z zarzutów rzekomego obrażania dzieci poczętych metodą in vitro we wspomnianej publikacji. Poinformował o tym mecenas Krzysztof Wąsowski, pełnomocnik historyka, z którego podręczników od lat uczą się kolejne pokolenia Polaków.

Przed Sądem Okręgowym w Krakowie od listopada 2023 r. toczyła się sprawa wytoczona prof. Roszkowskiemu przez rodziców dziecka z in vitro. Dodajmy, że w publikacji, we fragmencie o „fabrykach dzieci” nie padło nawet wyrażenie „in vitro”.

CZYTAJ TAKŻE: CMWP SDP objęło monitoringiem sprawę prof. Roszkowskiego: Takie działania stanowią poważne zagrożenie dla wolności słowa

Historyk całkowicie oczyszczony z oskarżenia

O pozytywnym zwrocie akcji poinformował dziś mec. Krzysztof Wąsowski, pełnomocnik prof. Wojciecha Roszkowskiego.

Być może niektórzy z Państwa pamiętają, jak było głośno w związku z wystąpieniem na drogę sądową przeciwko mojemu Mandantowi – panu prof. Wojciechowi Roszkowskiemu – za treści w słynnym jego podręczniku „Historia i Teraźniejszość”

— napisał na portalu X.

Pan Profesor został pozwany za rzekome obrażanie dzieci poczętych tzw. metodą in vitro. Sprawa toczyła się przed krakowskim Sądem Okręgowym (jako ciekawostkę dodam, że na początku tego procesu sędzią sprawozdawcą w tej sprawie był pan Waldemar Żurek – tak, tak… ten sam), który teraz „po cichu” – na posiedzeniu niejawnym – wydał WYROK… CAŁKOWICIE OCZYSZCZAJĄCY PANA PROFESORA WOJCIECHA ROSZKOWSKIEGO …

— podkreślił prawnik, załączając odpowiedni dokument.

CZYTAJ TAKŻE: Ruszył proces prof. Roszkowskiego i wydawcy podręcznika do HiT. Sędzią jest Waldemar Żurek! Sprawę monitoruje CMWP SDP

X/Joanna Jaszczuk

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych