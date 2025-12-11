Na wspólnej konferencji prasowej przywódców Polski i Łotwy w Rydze Karol Nawrocki podkreślił, że dzisiejsze spotkanie potwierdziło współpracę obu krajów w wielu formatach. „Polska i Łotwa są po prostu we wszystkich tych tematach wspólnie, razem i reprezentują te same wartości” - wskazał polski prezydent.
Prezydent Karol Nawrocki podkreślił w czwartek, że jego spotkanie z łotewskim prezydentem Edgarsem Rinkeviczsem potwierdziło współpracę Polski i Łotwy w wielu formatach. Jak relacjonował, rozmowa dotyczyła m.in. kwestii bezpieczeństwa i infrastrukturalnych.
Nawrocki: Jestem dziś wśród przyjaciół
Na wspólnej konferencji prasowej obu przywódców polski prezydent podkreślił:
Gdy spojrzymy na polsko-łotewskie relacje, to możemy śmiało powiedzieć, że jestem dziś wśród przyjaciół. Polska i Łotwa są razem wśród najważniejszych tematów i reprezentują te same wartości. Nasze dzisiejsze spotkanie potwierdziło naszą współpracę bilateralną i w formatach, które są dla nas ważne.
O sile tych relacji - według prezydenta RP- świadczy historia, wspólne cele i szacunek dla wspólnoty euroatlantyckiej.
Polska i Łotwa są po prostu we wszystkich tych tematach wspólnie, razem i reprezentują te same wartości
— wskazał Nawrocki.
Jak ocenił, spotkanie z Rinkeviczsem „potwierdziło współpracę Polski i Łotwy w wielu zakresach i wielu formatach”, m.in. tych, które budują odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO. Relacjonował, że głównymi tematami rozmowy było bezpieczeństwo i kwestie infrastrukturalne. Zauważył, że kwestie bezpieczeństwa zajęły najwięcej czasu i pokazują, „jak wielką odpowiedzialność państwa Europy Środkowej, Europy Wschodniej, państwa bałtyckie i Polska biorą za bezpieczeństwo całej Europy”.
Prezydent podkreślił również, że obaj przywódcy nie mają wątpliwości, że obecność sił amerykańskich, silny sojusz NATO oraz budowa relacji i współpracy UE z USA „jest tym, co gwarantuje bezpieczeństwo w regionie”.
Poinformował także, że zaprosił łotewskiego prezydenta na specjalne spotkanie poświęcone kwestiom bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego, które miałoby odbyć się w przyszłym roku. Według polskiego przywódcy, Rinkeviczs potwierdził swój udział.
Rinkeviczs: Pokój i przyszłość Ukrainy są w naszych rękach
Pokój i przyszłość Ukrainy jest tylko w naszych rękach; Rosja nie jest gotowa na jakiekolwiek uregulowanie tej kwestii
— ocenił z kolei prezydent Łotwy Edgars Rinkeviczs.
Przywódca Łotwy na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim poinformował, że rozmawiano o kwestiach dotyczących bezpieczeństwa, o atakach hybrydowych i wsparciu dla Ukrainy, w tym o „staraniach prezydenta USA oraz prezydenta Ukrainy, by osiągnąć pokój na Ukrainie”.
Jak dodał, na spotkaniu omówiona została także kwestia związana z poprawą stosunków ekonomicznych Polski i Łotwy. Dodał, że z Karolem Nawrockim są jednomyślni w tym, jak ważne są inicjatywy, takie jak Inicjatywa Trójmorza oraz współpraca w ramach działań energetycznych, czy transportowych.
Prezydent Łotwy wyraził też zadowolenie, że Polska została zaproszona na szczyt G20, który odbędzie się w przyszłym roku na Florydzie.
To pierwszy kraj naszego regionu w tym formacie
— zauważył Rinkeviczs.
Wiemy, że Polska będzie mówiła w swoim imieniu, ale mamy nadziej, że będzie również (mówiła) w naszym imieniu
— dodał.
Jestem ogromnie zadowolony, że w trakcie tej wizyty roboczej udało nam się omówić ważne kwestie i że na wiele kwestii mamy jednomyślne zapatrywanie
— mówił Rinkieviczs. Wyraził też nadzieję, że Nawrocki przybędzie do Łotwy również z oficjalną wizytą.
PAP/prezydent.pl/X/Joanna Jaszczuk
