Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że 7 stycznia odbędzie się uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Odniósł się w ten sposób do słów wiceszefowej MNiSW Karoliny Zioło-Pużuk, która powiedziała, że prezydent dotychczas nie podpisał żadnej nominacji.
Na antenie Polskiego Radia Zioło-Pużuk przyznała, że jest zaniepokojona, ponieważ Nawrocki, który objął urząd prezydenta 6 sierpnia br., dotychczas nie podpisał żadnej nominacji profesorskiej. Podkreśliła, że na podpis czeka obecnie ponad 200 nominacji, a część z nich wpłynęła do prezydenckiej kancelarii pod koniec kadencji Andrzeja Dudy.
Średnio to jest 30 nominacji miesięcznie, które są procedowane przez Radę Doskonałości Naukowej
— dodała.
Uroczystość wręczenia nominacji
Leśkiewicz odniósł się do słów wiceminister nauki w czwartek na platformie X.
Uspokajam i wyjaśniam: uroczystość wręczenia przez Pana Prezydenta nominacji profesorskich odbędzie się 7 stycznia 2026 r.
— napisał rzecznik prezydenta.
Prezydent RP nadaje tytuły profesorskie pracownikom nauki i sztuki oraz nauczycielom akademickim w oparciu o wniosek Rady Doskonałości Naukowej. W informacji podsumowującej 10 lat prezydentury Andrzeja Dudy na jego oficjalnej stronie przypomniano, że podczas dwóch kadencji Dudy odbyło się 69 uroczystości, podczas których nominacje odebrało łącznie 6169 profesorów.
