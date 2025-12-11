Wiemy, kiedy prezydent wręczy nominacje profesorskie. Leśkiewicz odpowiada na słowa wiceminister. "Uspokajam i wyjaśniam"

  • Polityka
  • opublikowano:
Wiemy, kiedy prezydent wręczy nominacje profesorskie / autor: Fratria
Wiemy, kiedy prezydent wręczy nominacje profesorskie / autor: Fratria

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że 7 stycznia odbędzie się uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Odniósł się w ten sposób do słów wiceszefowej MNiSW Karoliny Zioło-Pużuk, która powiedziała, że prezydent dotychczas nie podpisał żadnej nominacji.

Na antenie Polskiego Radia Zioło-Pużuk przyznała, że jest zaniepokojona, ponieważ Nawrocki, który objął urząd prezydenta 6 sierpnia br., dotychczas nie podpisał żadnej nominacji profesorskiej. Podkreśliła, że na podpis czeka obecnie ponad 200 nominacji, a część z nich wpłynęła do prezydenckiej kancelarii pod koniec kadencji Andrzeja Dudy.

Średnio to jest 30 nominacji miesięcznie, które są procedowane przez Radę Doskonałości Naukowej

— dodała.

Uroczystość wręczenia nominacji

Leśkiewicz odniósł się do słów wiceminister nauki w czwartek na platformie X.

Uspokajam i wyjaśniam: uroczystość wręczenia przez Pana Prezydenta nominacji profesorskich odbędzie się 7 stycznia 2026 r.

— napisał rzecznik prezydenta.

Prezydent RP nadaje tytuły profesorskie pracownikom nauki i sztuki oraz nauczycielom akademickim w oparciu o wniosek Rady Doskonałości Naukowej. W informacji podsumowującej 10 lat prezydentury Andrzeja Dudy na jego oficjalnej stronie przypomniano, że podczas dwóch kadencji Dudy odbyło się 69 uroczystości, podczas których nominacje odebrało łącznie 6169 profesorów.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych