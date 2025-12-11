Wczoraj delegacja Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów miała audiencję u Papieża Leona XIV. „W imieniu EKR złożyłem na ręce Ojca Świętego naszą deklarację ideową. Wartości i zasady, których zobowiązaliśmy się strzec” - poinformował europoseł Patryk Jaki we wpisie na platformie X.
Na początku przemówienia do delegacji Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Parlamentu Europejskiego Papież wskazał, że sprawowanie jakiejkolwiek władzy w społeczeństwie jest związane z odpowiedzialnością za dobro wspólne. Wraz z podziękowaniem za służbę znalazło się także wezwanie do tego, aby „nigdy nie tracić z oczu zapomnianych – tych na marginesie”.
„Nadzieja dla upadającej Europy”
Europoseł Patryk Jaki poinformował, że złożył deklarację ideową EKR na ręce Ojca Świętego.
Upadająca Europa, wroga wobec chrześcijaństwa, wobec własnych korzeni. Uznaliśmy, że teraz warto pokazać, że nie wszystkie siły polityczne w UE takie są. Stąd mocny sygnał i obraz europejskich konserwatystów z Watykanu. W imieniu EKR złożyłem na ręce Ojca Świętego naszą deklarację ideową. Wartości i zasady, których zobowiązaliśmy się strzec. Zostały one napisane w symbolicznym miejscu, w Subiaco. Tam do jaskini pod Rzymem uciekł św. Benedykt, widząc upadek „wiecznego miasta” i wartości zachodnich, chciał je zachować i nauczać chętnych od nowa. Z czasem z tego miejsca znów odrodziła się nadzieja dla upadającej Europy
— napisał eurodeputowany.
Europejscy konserwatyści są największą formacją w Parlamencie Europejskim, która otwarcie broni chrześcijańskich wartości i chce odnowy starego kontynentu. W czasach upadku wartości katolickich, przerabiania kościołów na markety. Uznaliśmy, że nasz obraz — polityków niewstydzących się katolickich korzeni z następcą Św. Piotra będzie ważnym obrazem dla Europy
— dodał Patryk Jaki.
Vatican Media PL/X/oprac. Natalia Wierzbicka
