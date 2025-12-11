Podczas wspólnej konferencji prasowej z przywódcą Łotwy Edgarsem Rinkeviczsem prezydent Karol Nawrocki był pytany o plany przekazania Ukrainie przez Polskę samolotów MiG-29. „Taka informacja do mnie nie trafiła, ale jestem spokojny, że z panem premierem Kosiniakiem Kamyszem to wyjaśnimy i dojdziemy w tej kwestii do porozumienia. Ale tutaj moi współpracownicy mieli rację. Nie dostałem oficjalnej informacji o tego typu działaniach i o przekazania MiG-ów Ukrainie” - powiedział, potwierdzając tym samym słowa ministra Marcina Przydacza.
Jedno z pytań na konferencji prezydentów Polski i Łotwy w Rydze dotyczyło planowanego przekazania Ukrainie przez Polskę samolotów MiG-29. Wczoraj szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że prezydent nie jest na bieżąco informowany w sprawie planowanego przekazania Ukrainie polskich samolotów MiG-29.
CZYTAJ WIĘCEJ: Rząd chce przekazać MiGi-29 na Ukrainę bez wiedzy prezydenta? „Nie świadczy to o profesjonalizmie po stronie rządowej”
Prezydent: Moi współpracownicy mieli rację”
Wicepremier i szef MON Kosiniak-Kamysz utrzymuje natomiast, że sprawa ta była poruszana na posiedzeniach rządowego komitetu bezpieczeństwa.
Muszę przyznać, przy całej sympatii do pana premiera Kosiniaka-Kamysza, i podkreślając, że nasza współpraca wygląda dobrze w wielu zakresach, uspokajając też opinię publiczną, że jesteśmy z panem premierem, z ministrem obrony narodowej w wielu sprawach w kontakcie i dochodzimy do porozumienia w wielu zakresach polskiego bezpieczeństwa. Ale tutaj musiało się wkraść jakieś nieporozumienie
— odpowiedział Karol Nawrocki.
Ja takiej informacji nie miałem. Potwierdzałem to jeszcze dzisiaj w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Taka informacja do mnie nie trafiła, ale jestem spokojny, że z panem premierem Kosiniakiem Kamyszem to wyjaśnimy i dojdziemy w tej kwestii do porozumienia. Ale tutaj moi współpracownicy mieli rację. Nie dostałem oficjalnej informacji o tego typu działaniach i o przekazania MiG-ów Ukrainie
— zapewnił prezydent.
CZYTAJ TAKŻE:
-Szef MON potwierdza informacje sztabu generalnego: Będziemy starali się przekazać nasze MiGi-29 Ukrainie. Kończą się im resursy
-Polska przekaże Ukrainie kolejne samoloty MIG-29? Sztab Generalny WP poinformował o trwających rozmowach. „Decyzja nie zapadła”
Odwieszenie zasadniczej służby wojskowej?
Nawrocki był pytany także o słowa szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza, który w środę w RMF FM powiedział, że „musimy odwiesić zasadniczą służbę wojskową”.
Prezydent wskazał, że „jeśli chodzi o służbę wojskową, to mamy dzisiaj dobrowolną służbę zasadniczą”.
Jak wiem z analiz i statystyk, nie mamy z chętnymi do Wojska Polskiego dużego problemu
— zaznaczył prezydent.
Podkreślił, że „w dniu dzisiejszym jest wielu chętnych polskich patriotów, którzy chcą w tym formacie dobrowolnej służby zasadniczej podjąć się szkolenia wojskowego”. Zachęcił przy tym wszystkich Polaków do tego, aby wstąpić do dobrowolnej służby zasadniczej.
Prezydent zaznaczył, że „oczywiście nie należy wykluczać, że staniemy w sytuacji, o której mówił pan profesor Cenckiewicz, natomiast dzisiaj, do momentu, w którym wielu chętnych do tego, aby brać udział w szkoleniu w dobrowolnej służbie zasadniczej czy służyć w Wojskach Obrony Terytorialnej, wykonujemy swoje obowiązki jako państwo polskie”.
Ja bym oczywiście tego nie wykluczał. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w kolejnych latach, ale w dniu dzisiejszym uznaję, że dobrowolna służba zasadnicza i Wojska Obrony Terytorialnej wypełniają ten zakres obowiązków
— stwierdził Nawrocki.
CZYTAJ TAKŻE:
-Prezydent Karol Nawrocki z wizytą na Łotwie. Tematem rozmów ma być przede wszystkim polityka bezpieczeństwa
Prezydent Nawrocki w Rydze: Musiał przyjść Trump, by Europa zrozumiała. „Strategia Bezpieczeństwa USA nie powinna być zaskoczeniem”
PAP/prezydent.pl/wPolityce.pl/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747976-mig-i-dla-ukrainy-prezydent-nie-mialem-takiej-informacji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.