Wybory nowego lidera Polski 2050 odbędą się 10 stycznia 2026 roku. W szranki stanie sześcioro konkurentów, ale wybór jednego z nich ma oznaczać rozłam w partii i wielkie problemy Koalicji 13 Grudnia z utrzymaniem większości w Sejmie. Anonimowi informatorzy przekazali portalowi Onet, że w przypadku zwycięstwa Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz partię czeka wielka rewolucja, która może zatopić rząd Donalda Tuska. „To będzie tsunami” - powiedział jeden z polityków.
Walka o schedę po Szymonie Hołowni weszła w ostateczną fazę. Dziś w nocy minął termin składania kandydatury na nowego przywódcę Polski 2050.
Wśród osób, które wystartują w wyborach, są: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Michał Kobosko, Joanna Mucha, Rafał Kasprzyk, Ryszard Petru i Paulina Hennig-Kloska. Jak podaje portal Onet, faworytem ustępującego przewodniczącego Hołowni jest minister funduszy i polityki regionalnej Pełczyńska-Nałęcz.
Rozłam w przypadku zwycięstwa Pełczyńskiej-Nałęcz
Informatorzy portalu przekonują, że w przypadku zwycięstwa Pełczyńskiej-Nałęcz w partii dojdzie do rozłamu. Co ciekawe, według anonimowych polityków ma ona największe szanse.
Wśród tych, którzy mają odejść znajduje się Ryszard Petru, Joanna Mucha czy europoseł Michał Kobosko. Mówi się również, że odejdzie ok. dziesięciu posłów, którzy mają stworzyć własne koło.
Anonimowi politycy mówią również o frakcji, która ma przenieść się do Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, a nawet Prawa i Sprawiedliwości.
Koalicja 13 Grudnia Tusk straci większość w Sejmie?
Jeden z posłów Polski 2050 powiedział, że zwycięstwo Pełczyńskiej-Nałęcz oznacza wielkie kłopoty dla większości sejmowej Koalicji 13 Grudnia. Informator zdradził, że sam odejdzie z Polski 2050.
Ryzyko utraty przez koalicję większości jest naprawdę poważne
— dodał.
Informatorzy przekazują, iż problemem dla Tuska jest sama Pełczyńska-Nałęcz.
Jeśli będzie szantażowała Tuska utratą większości, to pewnie będzie musiał dać jej wicepremiera. Ale nie wróżę przyszłości tej współpracy, bo przecież ona chce iść z nim na otwarte zwarcie
— ocenił członek władz PSL.
Pełczyńska-Nałęcz dementuje doniesienia
Mam dziwne wrażenie, że ktoś się lęka, że ktoś się obawia mojej osoby. Niepotrzebnie. Polska 2050 się nie rozpada, nic takiego się nie dzieje
— powiedziała Pełczyńska-Nałęcz w rozmowie na antenie RMF FM, komentując doniesienia Onetu.
Odniosła się również do braku spotkania z Donaldem Tuskiem ws. stanowiska wicepremiera.
Po mojej stronie jest gotowość do rozmowy. (…) Takie unikanie rozmów nie jest dobre, do niczego dobrego nie prowadzi
— dodała.
