TYLKO U NAS. Piebiak w mocnych słowach o Żurku: Drwal po technikum leśnym zdaje trudny egzamin na wydział prawa i robi karierę

Sędzia Łukasz Piebiak / autor: Fratria
Sędzia Łukasz Piebiak / autor: Fratria

Nikomu nieznany drwal po technikum leśnym nagle zdaje trudny egzamin na wydział prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, kończy go i robi błyskawiczną karierę w sądach” – tak o karierze ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka mówił na antenie Telewizji wPolsce24 sędzia Łukasz Piebiak, prezes stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski”, były wiceminister sprawiedliwości.

Sędzia Łukasz Piebiak na antenie Telewizji wPolsce24 zwrócił uwagę na fakt, że „kariera Waldemara Żurka naprawdę wygląda jak zaplanowana przez kogoś, kto w młodym człowieku wypatrzył sobie materiał na kogoś, kto może w przyszłości mieć coś do powiedzenia”.

Przecież nikomu nieznany drwal po technikum leśnym nagle zdaje trudny egzamin na wydział prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, kończy go i robi błyskawiczną karierę w sądach.…

