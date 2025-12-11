Poseł Michał Wójcik poinformował, że Rzecznik Praw Obywatelskich zdecydował się wszcząć postępowanie dotyczące reportera wPolsce24 Szymona Szeredy. Władza ściga dziennikarza za… zadawanie pytań podczas demonstracji. „RPO zwrócił się do Komendanta Stołecznego Policji o przekazanie szczegółowych wyjaśnień” - napisał Wójcik na portalu X. 27 listopada w programie „Wierzbicki i Biedroń mówią, jak jest” na antenie Telewizji wPolsce24 polityk opozycji zapowiedział skierowanie do prof. Marcina Wiącka pisma ws. zarzutów wobec reportera telewizji wPolsce24.
27 listopada Szymonowi Szeredzie z Telewizji wPolsce24 przedstawiono zarzuty rzekomego przeszkadzania uczestnikom protestu przed siedzibą Sądu Najwyższego z 27 czerwca 2025 r. Dziennikarz „przeszkadzał” demonstrantom niezgadzającym się z wynikiem wyborów prezydenckich… zadając im pytania.
Za Szeredą wstawiła się KRRiT, CMWP SDP, jak również politycy opozycji - np. były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, a wczoraj podczas miesięcznicy Katastrofy Smoleńskiej - prezes PiS Jarosław Kaczyński. Z kolei inny parlamentarzysta PiS, Michał Wójcik, w programie „Wierzbicki i Biedroń mówią, jak jest” na antenie Telewizji wPolsce24 27 listopada zapowiedział, że złoży pismo do RPO.
RPO wszczyna postępowanie
Dzień później Wójcik poinformował na portalu X, że pismo jest gotowe i kieruje je do prof. Marcina Wiącka. Dziś poseł przekazał w mediach społecznościowych, że Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił wszcząć postępowanie.
Rzecznik Praw Obywatelskich zdecydował się wszcząć postępowanie dotyczące red. Szymona Szeredy i zwrócił się do Komendanta Stołecznego Policji o przekazanie szczegółowych wyjaśnień. Chodzi o postępowanie, w którym władza ściga dziennikarza za zadawanie pytań przed Sądem Najwyższym
— napisał.
