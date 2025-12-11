W najnowszym sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” aż 40 proc. ankietowanych oceniło, że po dwóch latach rządów Donalda Tuska żyje im się gorzej. Jedynie 17 proc. odczuwa poprawę, a 37 proc. deklaruje, że ich sytuacja się nie zmieniła.
W sondażu opublikowanym w czwartek w „SE” ankietowanym zadano pytanie: „Jak ci się żyje dwa lata po objęciu władzy przez rząd Donalda Tuska?”.
40 proc. ankietowanych wskazało, że żyje im się gorzej niż wcześniej, a 17 proc. respondentów stwierdziło, że żyje się lepiej.
37 proc. badanych wskazało, że żyje się im tak samo. 6 proc. badanych wybrało odpowiedź „nie wiem”.
Badanie Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” zrealizowano 6 i 7 grudnia na próbie 1008 dorosłych Polaków.
