Prezydent Karol Nawrocki z wizytą na Łotwie. Tematem rozmów ma być przede wszystkim polityka bezpieczeństwa

Prezydent Nawrocki jest z jednodniową wizytą na Łotwie. / autor: PAP/Paweł Supernak
Spotkanie prezydentów Polski i Łotwy, Karola Nawrockiego i Edgarsa Rinkeviczsa, rozpoczęło się rano w Rydze. Tematem rozmów ma być przede wszystkim polityka bezpieczeństwa, w tym kwestia Ukrainy oraz sytuacja na Morzu Bałtyckim.

Polski prezydent przebywa na Łotwie z jednodniową wizytą roboczą. Po spotkaniu przywódców w cztery oczy odbędą się rozmowy plenarne delegacji obu krajów pod przewodnictwem Nawrockiego i Rinkeviczsa w formule śniadania roboczego.

Przed południem prezydenci spotkają się z przedstawicielami mediów. Następnie zaplanowano spotkanie Nawrockiego z łotewską premierką Eviką Siliną.

W południe polski przywódca odwiedzi bazę Camp Adazi, gdzie stacjonuje Polski Kontyngent Wojskowy na Łotwie, który wchodzi w skład wielonarodowej batalionowej grupy bojowej działającej w ramach Wzmocnionej Wysuniętej Obecności (eFP) NATO.

Na koniec wizyty Nawrocki spotka się wieczorem w budynku Polskiej Szkoły Średniej im. Ity Kozakiewicz z Polakami mieszkającymi na Łotwie. Planowane jest wystąpienie polskiego prezydenta.

kk/PAP

