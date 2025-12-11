Spotkanie prezydentów Polski i Łotwy, Karola Nawrockiego i Edgarsa Rinkeviczsa, rozpoczęło się rano w Rydze. Tematem rozmów ma być przede wszystkim polityka bezpieczeństwa, w tym kwestia Ukrainy oraz sytuacja na Morzu Bałtyckim.
Polski prezydent przebywa na Łotwie z jednodniową wizytą roboczą. Po spotkaniu przywódców w cztery oczy odbędą się rozmowy plenarne delegacji obu krajów pod przewodnictwem Nawrockiego i Rinkeviczsa w formule śniadania roboczego.
Przed południem prezydenci spotkają się z przedstawicielami mediów. Następnie zaplanowano spotkanie Nawrockiego z łotewską premierką Eviką Siliną.
W południe polski przywódca odwiedzi bazę Camp Adazi, gdzie stacjonuje Polski Kontyngent Wojskowy na Łotwie, który wchodzi w skład wielonarodowej batalionowej grupy bojowej działającej w ramach Wzmocnionej Wysuniętej Obecności (eFP) NATO.
Na koniec wizyty Nawrocki spotka się wieczorem w budynku Polskiej Szkoły Średniej im. Ity Kozakiewicz z Polakami mieszkającymi na Łotwie. Planowane jest wystąpienie polskiego prezydenta.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747956-prezydent-karol-nawrocki-z-wizyta-na-lotwie-wideo
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.