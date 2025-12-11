52,8 proc. ankietowanych w sondażu UCE Research dla Onetu uważa, że rząd Donalda Tuska nie realizuje swoich obietnic wyborczych; 37,3 proc. ocenia, że obietnice są realizowane; a 9,9 proc. nie ma zdania na ten temat.
Pracownia UCE Research na zlecenie Onetu zadała ankietowanym pytanie: „Czy uważa Pan/Pani, że rząd Donalda Tuska realizuje swoje obietnice wyborcze?”.
8,4 proc. badanych uważa, że rząd realizuje obietnice w dużym stopniu. Częściową realizację obietnic dostrzega 28,9 proc. uczestników sondażu. W sumie to 37,3 proc.
17,6 proc. ankietowanych oceniło, że obietnice raczej nie są realizowane, a 35,2 proc., że obietnice wyborcze zdecydowanie nie są realizowane. Łącznie to 52,8 proc.
Oceny krytyczne przeważają nad pozytywnymi o 15,5 pkt proc. Odpowiedź „nie mam zdania” wybrało 9,9 proc. respondentów.
Dobrze o realizacji obietnic mówią najczęściej wyborcy Koalicji Obywatelskiej (78,8 proc. z nich) oraz Lewicy (64,7 proc.). Wśród sympatyków pozostałych partii koalicyjnych, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050, ten odsetek spada poniżej 50 proc. O braku realizacji obietnic mówią głównie zwolennicy opozycji: Konfederacji (82,2 proc. z nich), Prawa i Sprawiedliwości (80,7 proc.), Konfederacji Korony Polskiej (79,3 proc.) oraz Partii Razem (57,2 proc.).
Badanie pracowni UCE Research na zlecenie Onetu przeprowadzono 25 i 26 listopada metodą wywiadów internetowych (CAWI) na próbie 1021 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.
kk/PAP
