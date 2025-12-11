Poprawa warunków życia jest najważniejszym oczekiwaniem Polaków wobec rządu na drugą połowę kadencji – wynika z sondażu CBOS opublikowanego w czwartkowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”.
W sobotę 13 grudnia, miną dwa lata od objęcia władzy przez rząd Donalda Tuska.
Z najnowszego badania CBOS dla „DGP” wynika, że jako kluczowe zadanie na resztę jego kadencji Polacy widzą poprawę warunków życia – wzrost dochodów, powstrzymanie podwyżek cen oraz ochronę zdrowia (40,1 proc.) - informuje gazeta.
Na drugim miejscu uplasowało się bezpieczeństwo, w tym przeciwdziałanie rosyjskim atakom hybrydowym i nielegalnej migracji (22 proc.), podium zamyka rozliczenie poprzedników z PiS (11 proc.).
Gazeta zaznacza, że priorytety różnią się m.in. w zależności od wieku i płci, ale znaczenie mają też poglądy polityczne respondentów.
Dla wyborców Lewicy najważniejsza jest poprawa warunków życia (37,9 proc.), bezpieczeństwo (19,5 proc.) i rozliczenie poprzedników z PiS (19,5 proc.), dla osób z centrum poprawa życia codziennego (38,3 proc.) i bezpieczeństwo, które zyskuje tu większe znaczenie (27,9 proc.), oprócz tego wskazują też ograniczenie deficytu i długu państwa (11,9 proc.). Z kolei wyborcy Prawicy wskazują przede wszystkim na poprawę warunków życia (42 proc.) i bezpieczeństwo (22,6 proc.) - wyliczył dziennik.
Badanie zrealizowano w dniach 1–3 grudnia 2025 r. metodą CATI na kwotowej, ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej osób powyżej 18. roku życia.
