Dwa lata rządów Tuska. Jakie są oczekiwania Polaków wobec rządu na drugą połowę kadencji? Rozliczenia wcale nie są najważniejsze!

autor: PAP/Paweł Supernak
Poprawa warunków życia jest najważniejszym oczekiwaniem Polaków wobec rządu na drugą połowę kadencji – wynika z sondażu CBOS opublikowanego w czwartkowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”.

W sobotę 13 grudnia, miną dwa lata od objęcia władzy przez rząd Donalda Tuska.

Z najnowszego badania CBOS dla „DGP” wynika, że jako kluczowe zadanie na resztę jego kadencji Polacy widzą poprawę warunków życia – wzrost dochodów, powstrzymanie podwyżek cen oraz ochronę zdrowia (40,1 proc.) - informuje gazeta.

Na drugim miejscu uplasowało się bezpieczeństwo, w tym przeciwdziałanie rosyjskim atakom hybrydowym i nielegalnej migracji (22 proc.), podium zamyka rozliczenie poprzedników z PiS (11 proc.).

Gazeta zaznacza, że priorytety różnią się m.in. w zależności od wieku i płci, ale znaczenie mają też poglądy polityczne respondentów.

Dla wyborców Lewicy najważniejsza jest poprawa warunków życia (37,9 proc.), bezpieczeństwo (19,5 proc.) i rozliczenie poprzedników z PiS (19,5 proc.), dla osób z centrum poprawa życia codziennego (38,3 proc.) i bezpieczeństwo, które zyskuje tu większe znaczenie (27,9 proc.), oprócz tego wskazują też ograniczenie deficytu i długu państwa (11,9 proc.). Z kolei wyborcy Prawicy wskazują przede wszystkim na poprawę warunków życia (42 proc.) i bezpieczeństwo (22,6 proc.) - wyliczył dziennik.

Badanie zrealizowano w dniach 1–3 grudnia 2025 r. metodą CATI na kwotowej, ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej osób powyżej 18. roku życia.

