Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski przekazał, że w lutym wygłosi w Sejmie informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2026 r., na którą zwyczajowo mówi się expose. Jak dodał, poruszy w nim kwestie polskiego sojuszu z Zachodem w UE oraz relacji z Ukrainą.

W wywiadzie na kanale Didaskalia na Youtube Sikorski podkreślił, że przykłada dużą wagę do sejmowego expose, ponieważ - jego zdaniem - ma ono dwie funkcje.

Exposé mają rolę informowania o polityce państwa, ale po 20 latach zaczynają być też świadectwami epoki

— ocenił minister SZ.

Jak dodał, ws. przygotowania expose rozpoczęły się już wewnętrzne konferencje w MSZ ze specjalistami i doradcami.

Pytany, co przekaże w informacji dla posłów w lutym, Sikorski wymienił dwie główne kwestie. Po pierwsze - jak ujął - zmienia się definicja sojuszu zachodniego.

Niestety coraz większa proporcja Polaków daje się uwieść antyeuropejskiej ideologii, to znaczy iluzji, że jest świat, w którym można mieć wszystkie przywileje członkostwa w Unii Europejskiej i żadnych wynikających z tego obowiązków

— podkreślił wicepremier.

Jak zauważył, koniunktura międzynarodowa wokół Polski „raczej się pogarsza niż polepsza”. Z tego powodu - ocenił - prowadzenie polityki zagranicznej staje się trudniejsze, ale także „jedność w polityce zagranicznej jest coraz ważniejsza”.

Jako drugą sprawę Sikorski wymienił relacje Polski z Ukrainą.

Ukraina jest naszym funkcjonalnym buforem wobec imperializmu rosyjskiego

— podkreślił szef MSZ.

Słowa o prezydencie

Sikorskiego pytano także, kto decyduje o postawieniu Polski w stan wojny oraz kto zarządzałby państwem w takim przypadku. Szef MSZ ocenił, że sprawa może powodować nieporozumienia, ponieważ prezydent jest określony w konstytucji jako zwierzchnik Sił Zbrojnych i „wiele osób interpretuje to tak, jakby był naczelnym wodzem.

Tymczasem nie

— podkreślił.

Prezydent zwierzchnictwo wykonuje poprzez ministra obrony, więc jeśli ktokolwiek w czasie pokoju jest naczelnym wodzem, to raczej minister obrony, chociaż jest równoważony przez prezydenta, który zgadza się na wysłanie wojska za granicę

— wyjaśnił minister Sikorski.

Uważam, że powinniśmy mieć na naczelnego dowódcę tego samego na czas P. i W. (pokoju i wojny - PAP), bo jak zaczną bombardować, to może być trochę mało czasu na zajmowanie się wystawianiem nominacji

— stwierdził.

Podczas sejmowego expose na 2025 r. szef MSZ Radosław Sikorski mówił o konieczności wzmocnienia europejskich zdolności obronnych i utrzymania sojuszu z USA. Zaznaczył wtedy, że największym zagrożeniem byłby rozpad wspólnoty Zachodu, wskazując, że naszego kraju nie stać na osamotnienie.

Z kolei w expose dotyczącym założeń polskiej polityki zagranicznej na 2024 r. Sikorski podkreślał, że nadrzędnym celem dyplomacji jest bezpieczeństwo Polski; mówił też o sojuszu z USA i pomocy walczącej z rosyjską agresją Ukrainie.

