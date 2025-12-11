„Krew mnie zalewa, gdy Musk śmieje się z Tuska, a media mylą zasięgi w internecie z walką o interesy Polski w świecie. Nie potrzebujemy premiera-influencera. Potrzebujemy premiera, który stawia interes państwa nad własną autopromocję!” - wskazał Mateusz Morawiecki, były premier, szef EKR.
Pod wpisem Tuska zaroiło się od komentarzy, w których negatywnie odnoszono się do polskiego premiera.
Mimo to… TVP Info w likwidacji przedstawiła sprawę jako „sukces” Tuska.
Wpis premiera Donalda Tuska w serwisie X, dotyczący relacji europejsko-amerykańskich, był ostatniej doby najczęściej wyświetlanym postem na świecie wśród tematów społeczno-politycznych. Szef rządu wyprzedził pod tym względem między innymi Elona Muska i premiera Węgier Viktora Orbana
— przekazał portal neo-TVP Info
W tekście słowem nie wspomniano, że dominowały reakcje negatywne.
CZYTAJ TAKŻE: Wpis Tuska zauważony za oceanem. Rozbawiony właściciel X odpowiada premierowi. „Jeśli połączysz Donalda Trumpa i Elona Muska, otrzymasz…”
Walka o interes państwa
Sprawę skomentował w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki, były premier, szef EKR.
Krew mnie zalewa, gdy Musk śmieje się z Tuska, a media mylą zasięgi w internecie z walką o interesy Polski w świecie. Nie potrzebujemy premiera-influencera. Potrzebujemy premiera, który stawia interes państwa nad własną autopromocję!
— wskazał.
Do wpisu Morawiecki zamieścił nagranie, gdzie szerzej wypowiedział się na temat tej sprawy.
Krew mnie zalewa, jak widzę, że Elon Musk śmieje się z Tuska, a Tusk jeszcze się z tego cieszy. Obecny premier to człowiek, który nie rozumie geopolityki. Mówi do nich takim językiem, powiedzmy z repertuaru Merkel-Putin-von der Leyen
— wskazał.
Zamiast budować sojusze militarne, zamiast umacniać polski przemysł zbrojeniowy, zamiast rozbudowywać sztuczną inteligencję i zastosowania, co robi obecny premier? Chodzi i nagrywa TikToki o grzybach, o zupach i o różnych serialach
— powiedział.
Wzywam wszystkich, którym zależy na bezpieczeństwie Polski. Musimy zmienić myślenie o sile militarnej i o gospodarce. Natychmiast świat przyspiesza, dramatycznie przyspiesza. Albo będziemy częścią tej zmiany, albo zmiażdżą nas tryby historii
— dodał.
Adrian Siwek/X/neo-TVP
