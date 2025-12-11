WIDEO

Tusk został wyśmiany przez Muska, a neo-TVP chwali jego... zasięgi. Morawiecki: Nie potrzebujemy premiera-influencera

  • Polityka
  • opublikowano:
Mateusz Morawiecki zauważył, że Donald Tusk nie rozumie geopolityki. / autor: Fratria
Mateusz Morawiecki zauważył, że Donald Tusk nie rozumie geopolityki. / autor: Fratria

Krew mnie zalewa, gdy Musk śmieje się z Tuska, a media mylą zasięgi w internecie z walką o interesy Polski w świecie. Nie potrzebujemy premiera-influencera. Potrzebujemy premiera, który stawia interes państwa nad własną autopromocję!” - wskazał Mateusz Morawiecki, były premier, szef EKR.

Pod wpisem Tuska zaroiło się od komentarzy, w których negatywnie odnoszono się do polskiego premiera.

Mimo to… TVP Info w likwidacji przedstawiła sprawę jako „sukces” Tuska.

Wpis premiera Donalda Tuska w serwisie X, dotyczący relacji europejsko-amerykańskich, był ostatniej doby najczęściej wyświetlanym postem na świecie wśród tematów społeczno-politycznych. Szef rządu wyprzedził pod tym względem między innymi Elona Muska i premiera Węgier Viktora Orbana

— przekazał portal neo-TVP Info

W tekście słowem nie wspomniano, że dominowały reakcje negatywne.

CZYTAJ TAKŻE: Wpis Tuska zauważony za oceanem. Rozbawiony właściciel X odpowiada premierowi. „Jeśli połączysz Donalda Trumpa i Elona Muska, otrzymasz…”

Walka o interes państwa

Sprawę skomentował w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki, były premier, szef EKR.

Krew mnie zalewa, gdy Musk śmieje się z Tuska, a media mylą zasięgi w internecie z walką o interesy Polski w świecie. Nie potrzebujemy premiera-influencera. Potrzebujemy premiera, który stawia interes państwa nad własną autopromocję!

— wskazał.

Do wpisu Morawiecki zamieścił nagranie, gdzie szerzej wypowiedział się na temat tej sprawy.

Krew mnie zalewa, jak widzę, że Elon Musk śmieje się z Tuska, a Tusk jeszcze się z tego cieszy. Obecny premier to człowiek, który nie rozumie geopolityki. Mówi do nich takim językiem, powiedzmy z repertuaru Merkel-Putin-von der Leyen

— wskazał.

Zamiast budować sojusze militarne, zamiast umacniać polski przemysł zbrojeniowy, zamiast rozbudowywać sztuczną inteligencję i zastosowania, co robi obecny premier? Chodzi i nagrywa TikToki o grzybach, o zupach i o różnych serialach

— powiedział.

Wzywam wszystkich, którym zależy na bezpieczeństwie Polski. Musimy zmienić myślenie o sile militarnej i o gospodarce. Natychmiast świat przyspiesza, dramatycznie przyspiesza. Albo będziemy częścią tej zmiany, albo zmiażdżą nas tryby historii

— dodał.

Adrian Siwek/X/neo-TVP

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

