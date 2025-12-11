Wielka Brytania chce zmienić prawo azylowe. Mec. Lewandowski: To wynik erozji liberalno-lewicowego układu oraz polityki „otwartych drzwi”

  • Polityka
  • opublikowano:
Wielka Brytania dołączyła do grona państw, które domagają się twardo zmiany sposobu rozumienia postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 roku / autor: Diliff, CC BY-SA 2.5 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5>, via Wikimedia Commons
Wielka Brytania dołączyła do grona państw, które domagają się twardo zmiany sposobu rozumienia postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 roku / autor: Diliff, CC BY-SA 2.5 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5>, via Wikimedia Commons

Mecenas Bartosz Lewandowski wskazał, że „na naszych oczach dochodzi do zasadniczych zmian w systemie ochrony praw człowieka w Europie wobec wyraźnie widocznego niezrozumienia dla orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu”. „To wynik erozji liberalno-lewicowego układu w Europie oraz polityki ‘otwartych drzwi’ dla migrantów oraz wzmacniania się sił konserwatywnych” - ocenił.

Jak donosi „Guardian” właśnie Wielka Brytania dołączyła do grona państw, które domagają się twardo zmiany sposobu rozumienia postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 roku

— przekazał mecenas Bartosz Lewandowski we wpisie zamieszczonym w serwisie X.

Chodzi o zmianę orzecznictwa ETPCz, które albo karało państwa za naruszenia Konwencji w związku z deportacjami nielegalnych imigrantów czy skazanych np. za terroryzm, albo wstrzymało deportacje nielegalnych imigrantów spoza Europy (Wielka Brytania zawarła w tej sprawie szczególną umowę z Rwandą, aby tam wnioskujący oczekiwali na decyzję w sprawie ochrony międzynarodowej)

— wyjaśnił.

CZYTAJ TAKŻE: Wielka Brytania zaczyna dostrzegać problem z uchodźcami. Szef MSW zapowiedziała zaostrzenie polityki migracyjnej! Chodzi o „jasny sygnał”

Zmiany w konwencji

Mec Lewandowski zauważył, że „liczba krajów domagających się zmian w Konwencji oraz zmiany orzecznictwa Trybunału w Strasburgu to już 27 z 46 państw”.

Wśród krajów, które uważają dotychczasowe przepisy Konwencji za błędne i nieadekwatne, jest m. in. Dania, Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Finlandia, Norwegia, Szwecja, Ukraina, Holandia, Węgry, Włochy oraz… Polska.

— napisał.

Jak zauważają autorzy oświadczenia należy bezwzględnie zmienić sposób rozumienia gwarancji z Konwencji, w tym zmienić całkowicie prawo azylowe, jako „anachroniczne” (tak premier Wielkiej Brytanii Keir Stramer oraz premier Danii Mette Frederiksen)

— przekazał.

Lada moment film A. Holland „Zielona granica” zostanie wycofany z obiegu!

— zażartował.

CZYTAJ TAKŻE: Problem migracyjny. Radykalne środki Wielkiej Brytanii. „Dzieci, których rodzice nie otrzymali zgody na azyl, zostaną deportowane”

Adrian Siwek/X/Guardian

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych