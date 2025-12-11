Mecenas Bartosz Lewandowski wskazał, że „na naszych oczach dochodzi do zasadniczych zmian w systemie ochrony praw człowieka w Europie wobec wyraźnie widocznego niezrozumienia dla orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu”. „To wynik erozji liberalno-lewicowego układu w Europie oraz polityki ‘otwartych drzwi’ dla migrantów oraz wzmacniania się sił konserwatywnych” - ocenił.
Jak donosi „Guardian” właśnie Wielka Brytania dołączyła do grona państw, które domagają się twardo zmiany sposobu rozumienia postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 roku
— przekazał mecenas Bartosz Lewandowski we wpisie zamieszczonym w serwisie X.
Chodzi o zmianę orzecznictwa ETPCz, które albo karało państwa za naruszenia Konwencji w związku z deportacjami nielegalnych imigrantów czy skazanych np. za terroryzm, albo wstrzymało deportacje nielegalnych imigrantów spoza Europy (Wielka Brytania zawarła w tej sprawie szczególną umowę z Rwandą, aby tam wnioskujący oczekiwali na decyzję w sprawie ochrony międzynarodowej)
— wyjaśnił.
CZYTAJ TAKŻE: Wielka Brytania zaczyna dostrzegać problem z uchodźcami. Szef MSW zapowiedziała zaostrzenie polityki migracyjnej! Chodzi o „jasny sygnał”
Zmiany w konwencji
Mec Lewandowski zauważył, że „liczba krajów domagających się zmian w Konwencji oraz zmiany orzecznictwa Trybunału w Strasburgu to już 27 z 46 państw”.
Wśród krajów, które uważają dotychczasowe przepisy Konwencji za błędne i nieadekwatne, jest m. in. Dania, Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Finlandia, Norwegia, Szwecja, Ukraina, Holandia, Węgry, Włochy oraz… Polska.
— napisał.
Jak zauważają autorzy oświadczenia należy bezwzględnie zmienić sposób rozumienia gwarancji z Konwencji, w tym zmienić całkowicie prawo azylowe, jako „anachroniczne” (tak premier Wielkiej Brytanii Keir Stramer oraz premier Danii Mette Frederiksen)
— przekazał.
Lada moment film A. Holland „Zielona granica” zostanie wycofany z obiegu!
— zażartował.
CZYTAJ TAKŻE: Problem migracyjny. Radykalne środki Wielkiej Brytanii. „Dzieci, których rodzice nie otrzymali zgody na azyl, zostaną deportowane”
Adrian Siwek/X/Guardian
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747941-mec-lewandowski-wielka-brytania-chce-zmienic-prawo-azylowe
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.