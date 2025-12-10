Nowa strategia bezpieczeństwa USA. Prof. Cenckiewicz: Jest przepisaniem koncepcji politycznych trumpizmu na kwestie międzynarodowe

Profesor Sławomir Cenckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego zabrał głos na temat nowego strategii bezpieczeństwa USA. Podkreślił, że nie jest zaskoczony i uznał ją za „przepisanie koncepcji politycznych trumpizmu na kwestie międzynarodowe i bezpieczeństwa”.

Nic mnie w niej nie zaskoczyło

— przyznał prof. Sławomir Cenckiewicz na antenie RMF FM.

Nowa Strategia Bezpieczeństwa USA jest w jakimś sensie przepisaniem koncepcji politycznych trumpizmu na kwestie międzynarodowe i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, które są oparte na dobrze pojętym egoizmie narodowym

— zaznaczył.

Nowa strategia bezpieczeństwa

Polityka USA w sprawie Europy powinna traktować jako priorytet m.in. powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją, umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę i zapobieganie dalszemu rozszerzaniu NATO - podkreślono w nowej Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.

W dokumencie, wyznaczającym priorytety polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA, napisano, że głównym priorytetem polityki wobec Europy powinny być m.in.: „przywrócenie warunków stabilności w Europie i stabilności strategicznej (w relacjach) z Rosją”, wzięcie przez państwa europejskie głównej odpowiedzialności za własną obronę, „bez dominacji jakiekolwiek wrogiego mocarstwa”, „poprawa” obecnego kursu politycznego kontynentu oraz „zakończenie postrzegania NATO jako stale rozszerzającego się sojuszu”.

Według nowej strategii głównym priorytetem polityki USA jest skoncentrowanie się na zapewnieniu bezpieczeństwa państwa i własnych granic, a także utrzymanie dominującej pozycji w zachodniej półkuli - w myśl „doktryny Trumpa”, mającej być uaktualnieniem doktryny Monroe sprzed ponad 100 lat. Jednocześnie dokument odrzuca „niefortunną koncepcję globalnej dominacji” USA.

Adrian Siwek/PAP/RMF FM

