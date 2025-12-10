Profesor Sławomir Cenckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego zabrał głos na temat nowego strategii bezpieczeństwa USA. Podkreślił, że nie jest zaskoczony i uznał ją za „przepisanie koncepcji politycznych trumpizmu na kwestie międzynarodowe i bezpieczeństwa”.
Nic mnie w niej nie zaskoczyło
— przyznał prof. Sławomir Cenckiewicz na antenie RMF FM.
Nowa Strategia Bezpieczeństwa USA jest w jakimś sensie przepisaniem koncepcji politycznych trumpizmu na kwestie międzynarodowe i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, które są oparte na dobrze pojętym egoizmie narodowym
— zaznaczył.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Ambasador Rose: Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA wzmocni Polskę. Europa musi iść za przykładem Polski
Nowa strategia bezpieczeństwa
Polityka USA w sprawie Europy powinna traktować jako priorytet m.in. powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją, umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę i zapobieganie dalszemu rozszerzaniu NATO - podkreślono w nowej Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.
W dokumencie, wyznaczającym priorytety polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA, napisano, że głównym priorytetem polityki wobec Europy powinny być m.in.: „przywrócenie warunków stabilności w Europie i stabilności strategicznej (w relacjach) z Rosją”, wzięcie przez państwa europejskie głównej odpowiedzialności za własną obronę, „bez dominacji jakiekolwiek wrogiego mocarstwa”, „poprawa” obecnego kursu politycznego kontynentu oraz „zakończenie postrzegania NATO jako stale rozszerzającego się sojuszu”.
CZYTAJ TAKŻE: Ziobro: W nowej strategii obronnej USA obnażono całą nieudolność brukselskiej polityki. To nasza historyczna szansa
Według nowej strategii głównym priorytetem polityki USA jest skoncentrowanie się na zapewnieniu bezpieczeństwa państwa i własnych granic, a także utrzymanie dominującej pozycji w zachodniej półkuli - w myśl „doktryny Trumpa”, mającej być uaktualnieniem doktryny Monroe sprzed ponad 100 lat. Jednocześnie dokument odrzuca „niefortunną koncepcję globalnej dominacji” USA.
CZYTAJ TAKŻE: Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA. Dworczyk: Ameryka ostatecznie zrywa z byciem „globalnym policjantem”
Adrian Siwek/PAP/RMF FM
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747939-cenckiewicz-nie-jest-zaskoczony-nowa-strategia-usa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.