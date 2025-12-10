„Sprawiedliwy podatek zdrowotny zamiast nieefektywnej składki”; „Podatek tłuszczowy” i „Jednolita akcyza alkoholowa” - to trzy filary reformy systemu ochrony zdrowia, które przedstawiła Lewica. „Ochronę zdrowia trzeba uzdrowić i to od podstaw” - napisano w poście opublikowanym na platformie X.
W poście podkreślono, że obecna składka zdrowotna „nie jest ani efektywna, ani sprawiedliwa”.
Nie dość, że nie rozkłada ciężaru utrzymania NFZ sprawiedliwie, jest po prostu niewystarczająca. Przychody z niej regularnie nie pokrywają kosztów utrzymania NFZ, poszerzając i tak ziejącą dziurę budżetową, którą łatamy z budżetu państwa
Trzy filary uzdrowienia służby zdrowia
Następnie przedstawiono trzy filary, które miałyby uzdrowić ochronę zdrowia. Propozycja Lewicy zakłada wprowadzenie… nowych podatków. Pierwsza propozycja dotyczy wprowadzenia „sprawiedliwego podatku zdrowotnego”, który miałby zastąpić „nieefektywną składkę”.
Co gwarantuje? Największe uproszczenie podatkowe w historii III RP. 90 proc. ludzi zapłaci mniej – zyska każdy dzięki kwocie wolnej 30 000 zł. 9 proc. PKB na zdrowie – standard krajów rozwiniętych. 2 biliony zł więcej na leczenie w ciągu 10 lat. Realny wzrost rent i emerytur o 9 proc. Wielkie korporacje w końcu dołączą się do systemu ochrony zdrowia
Następny filar to „podatek tłuszczowy”. Co ciekawe, we wpisie pochwalono wprowadzony przez Zjednoczoną Prawicę w 2021 roku podatek cukrowy.
Co trzecie dziecko w wieku wczesnoszkolnym spożywa słodkie napoje codziennie lub prawie codziennie, a 32,5 proc. ośmiolatków ma nadwagę, co plasuje Polskę powyżej średniej europejskiej.
Czas powiedzieć temu stop. Sprawiedliwy podatek tłuszczowy sprawi, że częściej będziemy wybierać zdrowszą żywność.
To działa! Po wprowadzeniu podatku cukrowego w 2021 r. zawartość cukru w produktach spadła o 20–30 proc., a NFZ zyskał miliardy złotych więcej na leczenie
Trzeci filar dotyczy z kolei akcyzy alkoholowej. Lewica proponuje „jedną stawkę za gram czystego etanolu zamiast złożonego systemu”.
To nie wszystko – NFZ płaci za skutki nadużyć, ale nie dostaje z akcyzy ani złotówki. Mamy rozwiązanie. 80 proc. akcyzy skierujmy do NFZ, 20 proc. zostanie w budżecie.
Wspólnie możemy zbudować system, w którym zdrowie nie jest luksusem, tylko prawem!
Jak na te propozycje spojrzą premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański, gdy Polska pod rządami koalicji 13 grudnia notuje rekordowy deficyt budżetowy?
