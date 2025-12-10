Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że PSL jest filarem rządzącej koalicji i siłą napędową rządu, która daje bezpieczeństwo i możliwość rozwoju. Wskazał, że dzięki ludowcom udało się m.in. zwiększyć wydatki na obronność i wprowadzić wakacje od ZUS dla przedsiębiorców. Sytuacja ludowców jest jednak o wiele trudniejsza niż próbuje przedstawiać to Kosiniak-Kamysz. Przypomnijmy, że PSL w sondażach politycznych regularnie znajduje się poniżej progu wyborczego.
„Jesteśmy filarem tej koalicji”
Ludowcy podsumowali swój wkład w prace rządu powołanego prawie dwa lata temu. Lider PSL zaznaczył, że jego ugrupowanie jest nastawione na współpracę, zarówno w ramach rządu, jak i w relacjach na linii rząd-prezydent. Wskazał, że jako szef MON udało mu się wyjąć kwestie bezpieczeństwa poza spór polityczny. Kosiniak-Kamysz ocenił też, że konflikt między rządem a prezydentem nie służy Polsce i ogranicza możliwości rozwojowe kraju.
Jesteśmy filarem tej koalicji, jesteśmy filarem rządu, siłą napędową, która daje energię, daje bezpieczeństwo, daje możliwość rozwoju
— powiedział Kosiniak-Kamysz. Dodał, że PSL odpowiada w rządzie nie tylko za bezpieczeństwo narodowe, ale też bezpieczeństwo żywnościowe, energetyczne i rozwój infrastruktury.
Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że w przyszłym roku budżet na obronność będzie wynosił ponad 200 mld zł, trzy razy więcej niż w 2022 r. Wśród osiągnięć PSL w rządzie wymienił, oprócz zakupów uzbrojenia i modernizacji wojska, zablokowanie niekontrolowanego napływu zboża z Ukrainy, zgodę KE na pomoc publiczną dla elektrowni jądrowej w Polsce, wsparcie przedsiębiorców, m.in. poprzez wprowadzenie wakacji składkowych i przywrócenie połączeń kolejowych.
Z jednej strony wielka aktywność, dowożenie spraw, załatwianie tematów ważnych i potrzebnych, odpowiedzialność za najważniejsze sektory życia publicznego. Z drugiej strony to stabilizacja, szukanie porozumienia
— podsumował działania PSL.
„Oszołomowie od Brauna”
Kosiniak-Kamysz stwierdził też, że „normalsi z PSL-u są dużo lepsi niż oszołomowie od Brauna”.
Albo głosujemy na normalsów z PSL-u, albo oszołomów od Brauna. To będzie taki wybór w 2027 roku
— ocenił lider ludowców.
Drwiny ze „zwycięstwa” Trzaskowskiego
Kosiniak-Kamysz przekonywał, że bez jego partii „nie ma tego rządu”. Domagał się również „przestrzeni do prezentacji dokonań” ludowców.
Bez PSL nie ma tego rządu. Bez PSL-u i pokazania roli PSL ci, którzy myślą o kolejnych kadencjach, będą mogli szybko o nich zapomnieć. Jeżeli nie będzie przestrzeni do prezentacji naszych dokonań i nie będzie przynależności tych dokonań do określonego środowiska politycznego, w tym wypadku do PSL, to trudno myśleć o 2027 w pozytywnych barwach
— przekonywał.
Można wygrać wybory, jak pokazują to sondaże, i nawet PiS wygrało, tylko nie miało z kim zrobić rządu, bo nie miało większości. Można zająć pierwsze miejsce i 4 lata siedzieć na ławce rezerwowej, a można drugie, trzecie i czwarte i cztery lata skutecznie rządzić. My proponujemy finał skuteczny, czyli rządzenie, a nie dwugodzinną radość z pozornego zwycięstwa. To też jasne stanowisko wobec naszych przyjaciół z koalicji. Każdy z nas musi mieć własną przestrzeń
— dodał.
