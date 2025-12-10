PSL podsumowało dwa lata w koalicji. Kosiniak-Kamysz upomina Tuska i drwi z "dwugodzinnej radości z pozornego zwycięstwa"

  • Polityka
  • opublikowano:
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej PSL podsumowującej dwa lata pracy ministrów. / autor: PAP/Tomasz Gzell
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej PSL podsumowującej dwa lata pracy ministrów. / autor: PAP/Tomasz Gzell

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że PSL jest filarem rządzącej koalicji i siłą napędową rządu, która daje bezpieczeństwo i możliwość rozwoju. Wskazał, że dzięki ludowcom udało się m.in. zwiększyć wydatki na obronność i wprowadzić wakacje od ZUS dla przedsiębiorców. Sytuacja ludowców jest jednak o wiele trudniejsza niż próbuje przedstawiać to Kosiniak-Kamysz. Przypomnijmy, że PSL w sondażach politycznych regularnie znajduje się poniżej progu wyborczego.

CZYTAJ WIĘCEJ:

- SONDAŻ dla „Gazety Wyborczej”. KO przed PiS. Partia Brauna coraz bliżej Konfederacji. Lewica poza Sejmem!

- Nowa prognoza polityczna! KO i Lewica bez większości w Sejmie. Przejąć władzę mogłaby koalicja PiS-u, Konfederacji i partii Brauna

Jesteśmy filarem tej koalicji”

Ludowcy podsumowali swój wkład w prace rządu powołanego prawie dwa lata temu. Lider PSL zaznaczył, że jego ugrupowanie jest nastawione na współpracę, zarówno w ramach rządu, jak i w relacjach na linii rząd-prezydent. Wskazał, że jako szef MON udało mu się wyjąć kwestie bezpieczeństwa poza spór polityczny. Kosiniak-Kamysz ocenił też, że konflikt między rządem a prezydentem nie służy Polsce i ogranicza możliwości rozwojowe kraju.

Jesteśmy filarem tej koalicji, jesteśmy filarem rządu, siłą napędową, która daje energię, daje bezpieczeństwo, daje możliwość rozwoju

— powiedział Kosiniak-Kamysz. Dodał, że PSL odpowiada w rządzie nie tylko za bezpieczeństwo narodowe, ale też bezpieczeństwo żywnościowe, energetyczne i rozwój infrastruktury.

Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że w przyszłym roku budżet na obronność będzie wynosił ponad 200 mld zł, trzy razy więcej niż w 2022 r. Wśród osiągnięć PSL w rządzie wymienił, oprócz zakupów uzbrojenia i modernizacji wojska, zablokowanie niekontrolowanego napływu zboża z Ukrainy, zgodę KE na pomoc publiczną dla elektrowni jądrowej w Polsce, wsparcie przedsiębiorców, m.in. poprzez wprowadzenie wakacji składkowych i przywrócenie połączeń kolejowych.

Z jednej strony wielka aktywność, dowożenie spraw, załatwianie tematów ważnych i potrzebnych, odpowiedzialność za najważniejsze sektory życia publicznego. Z drugiej strony to stabilizacja, szukanie porozumienia

— podsumował działania PSL.

Oszołomowie od Brauna”

Kosiniak-Kamysz stwierdził też, że „normalsi z PSL-u są dużo lepsi niż oszołomowie od Brauna”.

Albo głosujemy na normalsów z PSL-u, albo oszołomów od Brauna. To będzie taki wybór w 2027 roku

— ocenił lider ludowców.

Drwiny ze „zwycięstwa” Trzaskowskiego

Kosiniak-Kamysz przekonywał, że bez jego partii „nie ma tego rządu”. Domagał się również „przestrzeni do prezentacji dokonań” ludowców.

Bez PSL nie ma tego rządu. Bez PSL-u i pokazania roli PSL ci, którzy myślą o kolejnych kadencjach, będą mogli szybko o nich zapomnieć. Jeżeli nie będzie przestrzeni do prezentacji naszych dokonań i nie będzie przynależności tych dokonań do określonego środowiska politycznego, w tym wypadku do PSL, to trudno myśleć o 2027 w pozytywnych barwach

— przekonywał.

Można wygrać wybory, jak pokazują to sondaże, i nawet PiS wygrało, tylko nie miało z kim zrobić rządu, bo nie miało większości. Można zająć pierwsze miejsce i 4 lata siedzieć na ławce rezerwowej, a można drugie, trzecie i czwarte i cztery lata skutecznie rządzić. My proponujemy finał skuteczny, czyli rządzenie, a nie dwugodzinną radość z pozornego zwycięstwa. To też jasne stanowisko wobec naszych przyjaciół z koalicji. Każdy z nas musi mieć własną przestrzeń

— dodał.

kk/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych