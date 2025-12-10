WIDEO

Żukowska odwołała występ w Kanale Zero. Zdumiewający powód. Mazurek: Zadzwoniła do mnie i powiedziała, że Czarzasty jej zabronił

Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy, miała dziś być gościem red. Roberta Mazurka w Kanale Zero. Ostatecznie na antenie się jednak nie pojawi. „Zadzwoniła do mnie i powiedziała, że Włodzimierz Czarzasty jej zabronił, że boją się, że tuż przed wyborami partyjnymi Anna Maria Żukowska nagada w Kanale Zero głupot no i to się poniesie zamiast rozmaitych mądrości, które Lewica chce przekazać” - powiedział Robert Mazurek.

— zaznaczył Robert Mazurek w nagraniu zamieszczonym na X przez Kanał Zero.

The Best of Anna Maria Żukowska

Widzowie Kanału Zero jednak i tak zobaczą dzisiaj na antenie wypowiedzi Anny Marii Żukowskiej, chociaż nie na żywo.

Szanowni Państwo, jest informacja dla Was taka, że o godz. 20:00 dzisiaj The Best of Anna Maria Żukowska. Wszystko, co pamiętacie, albo czego nie pamiętacie, wszystkie najlepsze filmy i cytaty z Anny Marii Żukowskiej w Kanale Zero o godz. 20:00. Zapraszam serdecznie. Skoro nie chciała przyjść na żywo, no to będziemy się posiłkowali jej dorobkiem

— powiedział Mazurek.

W nagraniu przypomniano kilka archiwalnych wypowiedzi Anny Marii Żukowskiej, które odbiły się szerokim echem, m.in. tę, że zdarzają się takie sytuacje, że „biologiczny mężczyzna rodzi dziecko”.

