Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy, miała dziś być gościem red. Roberta Mazurka w Kanale Zero. Ostatecznie na antenie się jednak nie pojawi. „Zadzwoniła do mnie i powiedziała, że Włodzimierz Czarzasty jej zabronił, że boją się, że tuż przed wyborami partyjnymi Anna Maria Żukowska nagada w Kanale Zero głupot no i to się poniesie zamiast rozmaitych mądrości, które Lewica chce przekazać” - powiedział Robert Mazurek.
Cała prawda o Annie Marii Żukowskiej miała wybrzmieć tu, w tym studiu. Dziś o godz. 20:00 miałem się spotkać z panią poseł, z gwiazdą Lewicy, ale cóż się okazało? Zadzwoniła do mnie i powiedziała, że Włodzimierz Czarzasty jej zabronił, że boją się, że tuż przed wyborami partyjnymi Anna Maria Żukowska nagada w Kanale Zero głupot no i to się poniesie zamiast rozmaitych mądrości, które Lewica chce przekazać. Trudno, rozumiem te obawy, to jest jakaś forma docenienia nas, chociaż zupełnie niesłuszna. Możecie przyjść przecież i opowiedzieć mądre rzeczy
— zaznaczył Robert Mazurek w nagraniu zamieszczonym na X przez Kanał Zero.
The Best of Anna Maria Żukowska
Widzowie Kanału Zero jednak i tak zobaczą dzisiaj na antenie wypowiedzi Anny Marii Żukowskiej, chociaż nie na żywo.
Szanowni Państwo, jest informacja dla Was taka, że o godz. 20:00 dzisiaj The Best of Anna Maria Żukowska. Wszystko, co pamiętacie, albo czego nie pamiętacie, wszystkie najlepsze filmy i cytaty z Anny Marii Żukowskiej w Kanale Zero o godz. 20:00. Zapraszam serdecznie. Skoro nie chciała przyjść na żywo, no to będziemy się posiłkowali jej dorobkiem
— powiedział Mazurek.
W nagraniu przypomniano kilka archiwalnych wypowiedzi Anny Marii Żukowskiej, które odbiły się szerokim echem, m.in. tę, że zdarzają się takie sytuacje, że „biologiczny mężczyzna rodzi dziecko”.
tkwl/Kanał Zero
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747920-zukowska-odwolala-wystep-w-kanale-zero-zdumiewajacy-powod
