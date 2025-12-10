„Oczywiście metodologia takiego rankingu zawsze jest uznaniowa, więc nie trzeba tego traktować jak wyliczeń trajektorii ciał niebieskich. […] Jesteśmy postrzegani jako kraj, w którym jednak ten spór polityczny wygrywa prezydent” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Dobromir Sośnierz, polityk Konfederacji.
CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent Nawrocki wśród 28 najbardziej wpływowych osób w Europie według Politico! Jest jedynym Polakiem w tym rankingu
W najnowszym rankingu 28 najbardziej wpływowych osób w Europie na pierwszym miejscu znalazł się… prezydent USA Donald Trump. Według Politico w 2025 roku nikt nie wywarł większego wpływu na to, co się dzieje w Europie, niż amerykański przywódca. Co ciekawe, w rankingu znalazł się tylko jeden Polak - na 23. miejscu uplasował się prezydent Karol Nawrocki. …
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747914-tylko-u-nas-sosnierz-spor-polityczny-wygrywa-prezydent