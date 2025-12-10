TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Dobromir Sośnierz: Jesteśmy postrzegani jako kraj, w którym jednak ten spór polityczny wygrywa prezydent

Dobromir Sośnierz / autor: Fratria
Dobromir Sośnierz / autor: Fratria

Oczywiście metodologia takiego rankingu zawsze jest uznaniowa, więc nie trzeba tego traktować jak wyliczeń trajektorii ciał niebieskich. […] Jesteśmy postrzegani jako kraj, w którym jednak ten spór polityczny wygrywa prezydent” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Dobromir Sośnierz, polityk Konfederacji.

CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent Nawrocki wśród 28 najbardziej wpływowych osób w Europie według Politico! Jest jedynym Polakiem w tym rankingu

W najnowszym rankingu 28 najbardziej wpływowych osób w Europie na pierwszym miejscu znalazł się… prezydent USA Donald Trump. Według Politico w 2025 roku nikt nie wywarł większego wpływu na to, co się dzieje w Europie, niż amerykański przywódca. Co ciekawe, w rankingu znalazł się tylko jeden Polak - na 23. miejscu uplasował się prezydent Karol Nawrocki. …

