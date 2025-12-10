TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Prezydent uznany za jednego z najbardziej wpływowych w Europie. Prof. Ryba: Tej roli nie jest w stanie zagospodarować Donald Tusk

  • Polityka
  • opublikowano:
Prezydent Nawrocki został uznany za jednego z najbardziej wpływowych polityków w Europie / autor: Fratria
Prezydent Nawrocki został uznany za jednego z najbardziej wpływowych polityków w Europie / autor: Fratria

Prof. Mieczysław Ryba, historyk, politolog Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przyznaje w rozmowie z portalem wPolityce.pl, że nie jest zdziwiony tym, że prezydent Karol Nawrocki został uznanym jednym z najbardziej wpływowych polityków w Europie m.in. z uwagi na jego relację z prezydentem USA Donaldem Trumpem. „Oczywiście tej roli nie jest w stanie zagospodarować Donald Tusk” - podkreśla.

W najnowszym rankingu 28 najbardziej wpływowych osób w Europie na pierwszym miejscu znalazł się prezydent USA Donald Trump. Warto jednak zauważyć, że w rankingu tym znalazł się tylko jeden Polak - na 23. miejscu uplasował się prezydent Karol Nawrocki.

CZYTAJ TAKŻE:Prezydent Nawrocki wśród 28 najbardziej wpływowych osób w Europie według Politico! Jest jedynym Polakiem w tym rankingu

Rola prezydenta

Pytamy profesora Mieczysława Rybę, politologa, historyka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o to, dlaczego jego zdaniem w rankingu tym znalazł się właśnie prezydent Karol Nawrocki jako jedyny przedstawiciel Polski.

Przede wszystkim dlatego, że wygrał ostatnie wybory w Polsce, więc ze wszystkich polityków ma najświeższy mandat i to bardzo mocny. Ponadto ma z polityków europejskich, a na pewno z polskich, najlepsze relacje z Donaldem Trumpem. A pamiętajmy, że nowa układanka geopolityczna bez Ameryki się nie obejdzie. A Donald Trump zresztą bardzo podkreślał rolę Polski w tej sprawie

— mówi.

Oczywiście tej roli nie jest w stanie zagospodarować Donald Tusk, więc może zagospodarować ją jak najbardziej Karol Nawrocki

— dodaje.

Brak premiera

Dopytujemy profesora Rybę, czy jego zdaniem nie jest dziwne to, że w takim rankingu nie znalazł się polski premier, kiedy Polska jest największym krajem przyfrontowym.

Jest to dziwne, ale mamy takiego, a nie innego premiera i to jest cały problem - premiera, który ma fatalne relacje z Waszyngtonem, który nie prowadzi gry środkowo-europejskiej, bo ma fatalne relacje z Budapesztem, premiera, który jest przełożeniem niemieckiej polityki zagranicznej w Polsce tej zagranicznej, w związku z czym traktuje się podmiotowo

— wskazuje.

CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Tusk i Sikorski poza rankingiem najbardziej wpływowych osób. „To pokazuje, jak głęboki jest kryzys rządu KO i przystawek”

Adrian Siwek

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych