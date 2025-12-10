„2 czerwca jako pierwszy na prawicy zaproponowałem Pakt Senacki Prawicy. Byłem, jestem i będę jego propagatorem. Mobilizacja wyborców PiS-u, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej 1 czerwca dała bowiem spektakularne zwycięstwo prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, który w kilka miesięcy zmienił polską politykę razem ze swoim świetnym zespołem: Pawłem Szefernakerem, Sławomirem Cenckiewiczem czy Zbigniewem Boguckim. A teraz Polska potrzebuje najpóźniej od 2027 rządu prawicy, który doskonale współpracowałby z Panem Prezydentem w dziele naprawy Rzeczypospolitej Polskiej po smucie rządów Tuska” - analizował we wpisie na platformie X Janusz Kowalski, poseł PiS.
Według Janusza Kowalskiego cała prawica musi się zjednoczyć, by pokonać koalicję Donalda Tuska, tak jak to udało się w przypadku wyborów prezydenckich.
Pokonanie Donalda Tuska w 2027 r. jest zadaniem wyjątkowo prostym - wystarczy działać zgodnie ze zwycięską zasadą z kampanii prezydenckiej „nie ma wroga na prawicy”. Plan Tuska jest przewidywalny - chce stworzyć wielką probrukselską listę wyborczą całej Koalicji 13 grudnia. Odpowiedzią na ten projekt musi być Pakt Senacki Prawicy oraz fair play rywalizacja prawicy w konkurencji o Sejm. Ad rem, a nie ad personam. Dokładnie taka koalicja całej prawicy od PiS-u, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej broni dziś wolności, zdrowego rozsądku w ataku Tuska w interesie lobby bankowo-brukselskiego na innowacyjny sektor kryptoaktywów w Polsce
— zaznaczył Janusz Kowalski.
Tuskowi zależy, aby Polska była technologicznym skansenem kolonizowanym przez zagraniczne korporacje ze szkodą dla gospodarki i bezpieczeństwa. A postawienie na kryptoaktywa było jednym z kluczowych czynników zwycięstwa Donalda Trumpa w USA i gigantycznego poparcia młodych wyborców. Tusk w tej sprawie idzie na konfrontację i cała prawica dzięki współpracy ma szansę na kontratak i zepchnięcie Tuska w końcu do defensywy
— dodał.
W 2027 r. główną linią sporu w Polsce będzie pozycja Polski w UE i dyskusja wokół centralizacji UE. Prawica jednoznacznie musi odrzucić Zielony Ład, Pakt Migracyjny, KPO poprzez jego spłatę i zanegowanie niekonstytucyjnych kamieni milowych oraz ideologii gender oraz zasady warunkowości itd. Moja partia PiS ma wielką szansę powrotu na poziom poparcia 35-40 proc. jak powróci do źródeł swoich sukcesów z lat 2015 i 2019 i odrzuci podsycane w interesie Tuska mrzonki walki o głosy lewaków czy mitycznego centrum
— mówił Kowalski.
„Czas na wielką konsolidację konserwatywno-narodowej prawicy”
Doskonale to rozumieją np. Jacek Sasin i Tobiasz Bocheński czy Zbigniew Ziobro i Michał Wójcik. Nie można także wykluczać politycznej współpracy z Grzegorzem Braunem w procecie obalenia antypolskiego rządu Tuska jak słusznie wskazuje Jacek Sasin. Obalenie rządu Tuska jest zadaniem nr 1 dla polskich patriotów. Zresztą moje osobiste doświadczenia na poziomie parlamentarnym współpracy z posłami takimi jak Roman Fritz czy czy Sławomir Zawiślak są tylko i wyłącznie bardzo dobre. Co nie zmienia faktu, że zrobię wszystko, aby wyborcy prawicy w Zamościu, Biłgoraju czy Chełmie oddali głosy na PiS, a nie na partię Grzegorza Brauna, gdyż to zwiększa szansę na pokonanie Tuska. Sojusznikiem PiS-u powinien być np. Ruch Obrony Granic Roberta Bąkiewicza z takimi liderami jak Oskar Kida, Paweł Kryszczak czy Jacek Wrona. Czas na wielką konsolidację konserwatywno-narodowej prawicy w PiS. I walkę o konstytucyjną większość całej prawicy!
— podkreślił.
Kowalski wskazywał, że najważniejsze dla prawicy jest to, iż wrogiem numer jeden jest Donald Tusk.
Ale zasada zasad nr 1 jest jedna: WROGIEM NR 1 JEST DONALD TUSK. W żadnej konfiguracji nie jest możliwe wchodzenie z Tuskiem w jakiekolwiek układy. Jego wyłączne miejsce jest na ławie oskrażonycb przed Trybunałem Stanu. Nie było od 1989 r. większego wroga polskiej niepodległości niż Tusk. Czeka nas w 2027 najważniejsza batalia w III RP. Batalia o NIEPODLEGŁOŚĆ. Stawką jest Polska. Pamiętajmy o tym
— zakończył swój wpis poseł PiS.
