„Jeśli wcześniej notowani byli oni właśnie w tego typu rankingach, a teraz nie są, to oznacza, że nastąpiło pewne tąpnięcie” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Rafał Buca, politolog.
W najnowszym rankingu 28 najbardziej wpływowych osób w Europie na pierwszym miejscu znalazł się… prezydent USA Donald Trump. Według Politico w 2025 roku nikt nie wywarł większego wpływu na to, co się dzieje w Europie, niż amerykański przywódca. Co ciekawe, w rankingu znalazł się tylko jeden Polak - na 23. miejscu uplasował się prezydent Karol Nawrocki.
„Nastąpiło pewne tąpnięcie”…
