W prowadzeniu polskiej polityki zagranicznej bardzo ważne jest porozumienie między szefem MSZ Radosławem Sikorskim a prezydentem Karolem Nawrockim, tymczasem na razie zgody m.in. w sprawie nominacji ambasadorów nie ma. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz wierzy jednak, że ta sytuacja ulegnie zmianie. Zwrócił się do ministra Sikorskiego. „Trochę mniej agresji. Świąteczny klimat będzie panu służył. I po nowym roku przyjdzie pan do Prezydenta i jednak zgodzi się na jakikolwiek kompromis” - zaznaczył Marcin Przydacz na antenie RMF FM.
Było pewne spotkanie pomiędzy prezydentem a panem ministrem, były pewne rozmowy. Mamy takie przekonanie, że minister Sikorski podczas tej rozmowy nawet dał się przekonać prezydentowi do tego, żeby zachować się konstruktywnie, ale pewnie wrócił do Kancelarii Premiera, stanął na baczność przed premierem, że jednak żadnego porozumienia z Karolem Nawrockim (…) I za parę dni przyszło pismo, które idzie kompletnie w poprzek tych rozmów i tych ustaleń
— mówił Marcin Przydacz, pytany o ewentualne kolejne spotkanie szefa MSZ z prezydentem.
„Świąteczny klimat będzie panu służył”
Prezydencki minister liczy na efekt świąt Bożego Narodzenia, w wyniku którego może dojść do kompromisu między szefem MSZ a prezydentem.
Przyjdą święta, jest Adwent. Teraz nie wiem, czy pan minister Sikorski chodzi na roraty, czy nie, ale może warto. Może, panie ministrze, warto wziąć lampion, pójść na roraty, zastanowić się. Trochę mniej agresji. Świąteczny klimat będzie panu służył. I po nowym roku przyjdzie pan do Prezydenta i jednak zgodzi się na jakikolwiek kompromis
— zaznaczył prezydencki minister.
Adam Stankiewicz/RMF FM
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747903-przydacz-do-sikorskiego-ministrze-warto-pojsc-na-roraty
