Premier Donald Tusk opublikował dziś w mediach społecznościowych propagandowy spot, z którego możemy dowiedzieć się, że w Polsce żyje się dziś lepiej. Były szef rządu, Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że pod tym stwierdzeniem z całą pewnością podpisałyby się… firmy użyczające tzw. chwilówek. „Przed nami rekordowo drogie święta” - podkreślił wiceprezes PiS.
Choć zwolennicy rządu Donalda Tuska twierdzą, że koalicja 13 grudnia za mało chwali się swoimi sukcesami, rzeczywistość wydaje się raczej odwrotna - chwali się dużo i namiętnie, czasami - chyba z rozpędu - sukcesami poprzedników. A jeśli chodzi o własne - czy rzeczywiście ma czym?
W Polsce żyje się lepiej, kiedy jesteśmy razem
— napisał dziś na portalu Donald Tusk, publikując propagandowy spot.
CZYTAJ WIĘCEJ: Tusk opublikował propagandowy spot. „Mąż zaczyna pracę przy budowie szybkiej kolei. Dziadkowie korzystają z życia”
„Tuskołaj”, worek obietnic i firmy chwilówkowe
Inne zdanie ma na ten temat opozycja.
W Polsce faktycznie żyje się lepiej - ale firmom udzielającym chwilówek. Przed nami rekordowo drogie święta. A Tuskołaj ma dla Polaków wyłącznie kolejny worek z obietnicami
— napisał na platformie X były premier Mateusz Morawiecki, załączając odpowiedni obrazek.
Czy z tego „kolejnego worka” Tusk też wyjmie - czyli: zrealizuje - niewielką część, żeby później chwalić się, że dostał 30 proc. głosów, więc realizuje 30 proc. obietnic i że to przecież w sumie uczciwy rachunek?
CZYTAJ TAKŻE:
-Drożyzna na święta Bożego Narodzenia. Dobitny spot Morawieckiego. „W prezencie od Tuska dostaniemy propagandę”
-„Sukces” Tuska nie przeszedł bez echa. Morawiecki żartuje z premiera. Pokazał filmik z „mailem” od Merza. „Nie przyjeżdżaj do Londynu”
-To będą najdroższe Święta w historii? Morawiecki: Ludzie w sklepach przeżywają szok cenowy. Gdzie jest premier, który dba o ludzi?
X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747902-tuskolaj-morawiecki-publikuje-wymowna-grafike
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.