Premier Donald Tusk opublikował dziś w mediach społecznościowych propagandowy spot, z którego możemy dowiedzieć się, że w Polsce żyje się dziś lepiej. Były szef rządu, Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że pod tym stwierdzeniem z całą pewnością podpisałyby się… firmy użyczające tzw. chwilówek. „Przed nami rekordowo drogie święta” - podkreślił wiceprezes PiS.

Choć zwolennicy rządu Donalda Tuska twierdzą, że koalicja 13 grudnia za mało chwali się swoimi sukcesami, rzeczywistość wydaje się raczej odwrotna - chwali się dużo i namiętnie, czasami - chyba z rozpędu - sukcesami poprzedników. A jeśli chodzi o własne - czy rzeczywiście ma czym?

W Polsce żyje się lepiej, kiedy jesteśmy razem

— napisał dziś na portalu Donald Tusk, publikując propagandowy spot.

Tuskołaj”, worek obietnic i firmy chwilówkowe

Inne zdanie ma na ten temat opozycja.

W Polsce faktycznie żyje się lepiej - ale firmom udzielającym chwilówek. Przed nami rekordowo drogie święta. A Tuskołaj ma dla Polaków wyłącznie kolejny worek z obietnicami

— napisał na platformie X były premier Mateusz Morawiecki, załączając odpowiedni obrazek.

Czy z tego „kolejnego worka” Tusk też wyjmie - czyli: zrealizuje - niewielką część, żeby później chwalić się, że dostał 30 proc. głosów, więc realizuje 30 proc. obietnic i że to przecież w sumie uczciwy rachunek?

