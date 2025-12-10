Sprawa Marka N., który został uniewinniony ws. podwójnego zabójstwa po 25 latach, dość nieoczekiwanie wywołała do tablicy prokuratora Marka Woźniaka. Znany z prowadzenia śledztwa ws. Funduszu Sprawiedliwości, a wcześniej z brania udziału w tzw. „Akcji Widelec”, według ustaleń dziennikarzy miał przyłożyć rękę do skazania niewinnego człowieka. Był on bowiem autorem aktu oskarżenia. „Woźniak odpowiada dziś za najważniejsze sprawy w Polsce, a upierał się, że należy komuś wlepić dożywocie, gdy jedynym dowodem było rozpoznanie sprawcy, którego świadek widział na miejscu zbrodni w kominiarce, po ‘zabójczym spojrzeniu’” - napisał na platformie X dziennikarz Patryk Słowik.
Uniewinniony po latach
Marek N. spędził w więzieniu 25 lat po nieprawomocnym wyroku dożywotniego pozbawienia wolności. Najważniejszym dowodem w sprawie były zeznania kobiety, która to rozpoznała go po… oczach i sylwetce, gdyż zabójca był w kominiarce.
CZYTAJ WIĘCEJ: Marek N. uniewinniony ws. podwójnego zabójstwa po 25 latach! Mec. Lewandowski: „Dla takich chwil warto pracować jako adwokat”
Rażące uchybienia
Nieoczekiwanie w sprawie pojawia się osoba prok. Marka Woźniaka, który dzisiaj stoi na czele zespołu prokuratorów z Prokuratury Krajowej, który zajmuje się śledztwem ws. Funduszu Sprawiedliwości. Dziennikarz Patryk Słowik na platformie X zwrócił uwagę na rażące uchybienia Woźniaka ws. Marka N.
Czy po dzisiejszym prawomocnym wyroku uniewinniającym Marka N. od podwójnego zabójstwa zostanie przeprowadzone postępowanie dot. prokuratora Piotra Woźniaka? Woźniak odpowiada dziś za najważniejsze sprawy w Polsce, a upierał się, że należy komuś wlepić dożywocie, gdy jedynym dowodem było rozpoznanie sprawcy, którego świadek widział na miejscu zbrodni w kominiarce, po „zabójczym spojrzeniu”.
Niewinny człowiek przesiedział kilkanaście lat w więzieniu, bo do Woźniaka nie trafiały nie tylko argumenty obrony, lecz także Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz wybitnych polskich kryminalistyków.
Dodatkowo - czy ktokolwiek wyjaśni, dlaczego kilkoro świadków zeznało w sądzie, że byli przymuszani przez prokuraturę i policję do pomówienia rzekomego sprawcy?
— napisał na platformie X dziennikarz Patryk Słowik.
„Woźniak ma wiele na sumieniu”
Z kolei posłowie Prawa i Sprawiedliwości przypomnieli, że Woźniak wcześniej brał udział w tzw. „Akcji Widelec”, a teraz kieruje śledztwem ws. Funduszu Sprawiedliwości.
Prokurator Woźniak wraz z prokuratorem Ślepokurą (który udostępnia w mediach społecznościowych wpisy polityków KO) stawiają mi zarzuty. Wcześniej Woźniak brał udział w tzw. „Akcji Widelec”, czyli politycznym uderzeniu rządu Donalda Tuska w kibiców, rekordzista w areszcie tymczasowym przesiedział 40 miesięcy.
To też prokurator, który doprowadził do bezprawnego pozbawienia wolności posła opozycji, złamania immunitetu Rady Europy, pomimo wiedzy o tym immunitecie i braku możliwości zatrzymania.
Woźniak prowadzi też sprawę ministra Zbigniewa Ziobro, który zdegradował go w 2016 roku
— zwrócił uwagę poseł PiS Dariusz Matecki.
Skoro mogli zrobić to Panu Markowi to trzeba sobie uświadomić, że każdy może być ofiarą takiego sędziego, prokuratora.. i wyobraź sobie nie tylko gehennę pobytu ale świadomości, że ty wiesz, że siedzisz mimo, iż tego nie zrobiłeś… bezsilność wobec zła, wobec niesprawiedliwości… oszaleć można
— napisała posłanka PiS Anna Kwiecień.
Prokurator Woźniak, teraz główny śledczy od ścigania opozycji, ma wiele na sumieniu
— wskazał były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.
Warto pamiętać, że oskarżycielem był w tej sprawie prokurator Piotr Woźniak. Tak, ten od śledztwa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości
— przypomniał użytkownik „John Bingham”.
Skompromitowany prokurator Piotr Woźniak? Wrabiał ludzi w zabójstwa, teraz chce wrobić ministra Ziobrę i polityków Suwerennej Polski w rzekomą aferę Funduszu Sprawiedliwości. Jak mówią inni śledczy - to fachowiec od wymuszania fałszywy zeznań. Gratulacje dla mecenasa Lewandowskiego
— napisał użytkownik „Jack Strong”.
No właśnie, kiedy wymiar sprawiedliwości zacznie się oczyszczać z ludzi łamiących innym życie?
— spytała publicystka „Kataryna”.
X/Wirtualna Polska/PAP/wPolityce/Oprac. Kamil Kwiatek
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747900-sprawa-marka-n-szokujace-ustalenia-ws-prok-wozniaka
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.