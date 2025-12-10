Ziobro: W nowej strategii obronnej USA obnażono całą nieudolność brukselskiej polityki. To nasza historyczna szansa

W nowej strategii obronnej USA obnażono całą nieudolność brukselskiej polityki. To ona doprowadziła kontynent do zapaści militarnej, gospodarczej i kulturowej - na krawędź śmierci cywilizacyjnej. Umierająca Europa potrafi już tylko przeglądać się w lustrze, pozbawiona zdolności obronnych, rozwojowych i konkurencyjnych” - napisał na platformie X Zbigniew Ziobro, poseł PiS.

Ameryka w końcu powiedziała głośno prawdę o unijnej Europie. Ślepawej, głuchawej, pokrytej grubą warstwą zwietrzałego pudru. Zdegradowanej przez lata rządów lewactwa. Europie, która dziś próbuje odnaleźć drugą młodość w romansie z islamskimi migrantami, w szaleństwie zielonego ładu i w ekstremalnej ideologii LGBT+

— podkreślił we wpisie na platformie X Zbigniew Ziobro.

Były minister sprawiedliwości zgodził się z diagnozą prezydenta USA dotyczącą obecnej Europy.

Donald Trump stawia trafną diagnozę dzisiejszej Europy. Co dla nas kluczowe - stawia na współpracę z państwami Europy Środkowej. To nasza historyczna szansa. Wskazuje na konieczność wzmacniania obronności, budowy przemysłu opartego na realnych zasobach, zamiast na eko-szaleństwie. Na inwestowanie w nowe technologie, zamiast wykupywania niemieckich wiatraków. W bliskiej współpracy z Amerykanami możemy stać się państwem pierwszej ligi - suwerennym i wpływowym - które wyznaczy kierunki rozwoju Europy i zacznie odbudowywać jej potęgę

— mówił.

Powrót do korzeni”

Powrót do korzeni, do modelu EWG, to powrót do czasu prawdziwej siły gospodarczej. Zwłaszcza na tle dzisiejszej Unii: zbiurokratyzowanej, zideologizowanej i coraz bardziej scentralizowanej. To właśnie wspólna siła USA i EWG, działająca w ramach NATO, złamała Związek Sowiecki - znacznie potężniejszy niż dzisiejsza Rosja. Dlatego krok po kroku wracajmy do fundamentów europejskiej potęgi i do radości życia na naszym kontynencie. Tak - dla wolnego przepływu kapitału, ludzi i gospodarki. Nie - dla centralizacji, biurokracji, lewicowych inżynierii społecznych i importowanego multi-kulti oraz ograniczania wolności słowa. Wspólnym mianownikiem Europy muszą być wartości chrześcijańskie

— ocenił Ziobro.

Albo Polska wykorzysta tę szansę, grzebiąc proniemiecką politykę Tuska, albo Tusk pogrzebie Polskę

— zakończył swój wpis były szef MS.

Dłuższa wersja Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA

Stany Zjednoczone powinny działać na rzecz odciągnięcia Polski, a także Austrii, Węgier i Włoch od Unii Europejskiej – napisał portal Defense One, powołując się na dłuższą wersję najnowszej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA.

W niepublikowanej wersji strategii „proponuje (się) też nowe sposoby sprawowania przywództwa na arenie międzynarodowej oraz inne podejście do wywierania wpływu na przyszłość Europy” - podał Defense One, założony w 2013 r. amerykański portal poświęcony obronności i bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych.

W przypadku Starego Kontynentu stosunki USA miałyby skoncentrować się na współpracy z kilkoma państwami „w celu odciągnięcia ich” od Unii Europejskiej. W grupie tych krajów znalazły się: Polska, Austria, Węgry i Włochy.

Powinniśmy wspierać partie, ruchy oraz intelektualistów i działaczy kultury dążących do suwerenności i zachowania/przywrócenia tradycyjnego europejskiego stylu życia

— podkreślono w dokumencie cytowanym przez Defense One.

W niepublikowanej wersji strategii mowa jest też o stworzeniu nowego międzynarodowego formatu współpracy o nazwie Core 5 (C5), który obejmowałby USA, Chiny, Rosję, Indie i Japonię – bez udziału UE ani żadnego państwa wchodzącego w jej skład. Grupa miałaby zająć się m.in. kwestią bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

W oficjalnej, opublikowanej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA, podkreślono, że polityka USA w sprawie Europy powinna traktować jako priorytet m.in. powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją, umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę i zapobieganie dalszemu rozszerzaniu NATO.

Minęły już czasy, kiedy Stany Zjednoczone podtrzymywały cały porządek światowy jak Atlas

— napisano w dokumencie, zapowiadając przeniesienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w poszczególnych regionach na sojuszników Ameryki.

W dokumencie mowa jest też o odrzuceniu „niefortunnej koncepcji globalnej dominacji” USA, przy równoczesnym zapewnieniu „równowagi sił”, by żadne inne mocarstwo nie osiągnęło pozycji dominującej. Dotyczy to również Europy, która w dokumencie jest mocno krytykowana.

