„W nowej strategii obronnej USA obnażono całą nieudolność brukselskiej polityki. To ona doprowadziła kontynent do zapaści militarnej, gospodarczej i kulturowej - na krawędź śmierci cywilizacyjnej. Umierająca Europa potrafi już tylko przeglądać się w lustrze, pozbawiona zdolności obronnych, rozwojowych i konkurencyjnych” - napisał na platformie X Zbigniew Ziobro, poseł PiS.
Ameryka w końcu powiedziała głośno prawdę o unijnej Europie. Ślepawej, głuchawej, pokrytej grubą warstwą zwietrzałego pudru. Zdegradowanej przez lata rządów lewactwa. Europie, która dziś próbuje odnaleźć drugą młodość w romansie z islamskimi migrantami, w szaleństwie zielonego ładu i w ekstremalnej ideologii LGBT+
— podkreślił we wpisie na platformie X Zbigniew Ziobro.
Były minister sprawiedliwości zgodził się z diagnozą prezydenta USA dotyczącą obecnej Europy.
Donald Trump stawia trafną diagnozę dzisiejszej Europy. Co dla nas kluczowe - stawia na współpracę z państwami Europy Środkowej. To nasza historyczna szansa. Wskazuje na konieczność wzmacniania obronności, budowy przemysłu opartego na realnych zasobach, zamiast na eko-szaleństwie. Na inwestowanie w nowe technologie, zamiast wykupywania niemieckich wiatraków. W bliskiej współpracy z Amerykanami możemy stać się państwem pierwszej ligi - suwerennym i wpływowym - które wyznaczy kierunki rozwoju Europy i zacznie odbudowywać jej potęgę
— mówił.
„Powrót do korzeni”
Powrót do korzeni, do modelu EWG, to powrót do czasu prawdziwej siły gospodarczej. Zwłaszcza na tle dzisiejszej Unii: zbiurokratyzowanej, zideologizowanej i coraz bardziej scentralizowanej. To właśnie wspólna siła USA i EWG, działająca w ramach NATO, złamała Związek Sowiecki - znacznie potężniejszy niż dzisiejsza Rosja. Dlatego krok po kroku wracajmy do fundamentów europejskiej potęgi i do radości życia na naszym kontynencie. Tak - dla wolnego przepływu kapitału, ludzi i gospodarki. Nie - dla centralizacji, biurokracji, lewicowych inżynierii społecznych i importowanego multi-kulti oraz ograniczania wolności słowa. Wspólnym mianownikiem Europy muszą być wartości chrześcijańskie
— ocenił Ziobro.
Albo Polska wykorzysta tę szansę, grzebiąc proniemiecką politykę Tuska, albo Tusk pogrzebie Polskę
— zakończył swój wpis były szef MS.
Dłuższa wersja Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA
Stany Zjednoczone powinny działać na rzecz odciągnięcia Polski, a także Austrii, Węgier i Włoch od Unii Europejskiej – napisał portal Defense One, powołując się na dłuższą wersję najnowszej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA.
W niepublikowanej wersji strategii „proponuje (się) też nowe sposoby sprawowania przywództwa na arenie międzynarodowej oraz inne podejście do wywierania wpływu na przyszłość Europy” - podał Defense One, założony w 2013 r. amerykański portal poświęcony obronności i bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych.
W przypadku Starego Kontynentu stosunki USA miałyby skoncentrować się na współpracy z kilkoma państwami „w celu odciągnięcia ich” od Unii Europejskiej. W grupie tych krajów znalazły się: Polska, Austria, Węgry i Włochy.
Powinniśmy wspierać partie, ruchy oraz intelektualistów i działaczy kultury dążących do suwerenności i zachowania/przywrócenia tradycyjnego europejskiego stylu życia
— podkreślono w dokumencie cytowanym przez Defense One.
W niepublikowanej wersji strategii mowa jest też o stworzeniu nowego międzynarodowego formatu współpracy o nazwie Core 5 (C5), który obejmowałby USA, Chiny, Rosję, Indie i Japonię – bez udziału UE ani żadnego państwa wchodzącego w jej skład. Grupa miałaby zająć się m.in. kwestią bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.
W oficjalnej, opublikowanej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA, podkreślono, że polityka USA w sprawie Europy powinna traktować jako priorytet m.in. powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją, umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę i zapobieganie dalszemu rozszerzaniu NATO.
Minęły już czasy, kiedy Stany Zjednoczone podtrzymywały cały porządek światowy jak Atlas
— napisano w dokumencie, zapowiadając przeniesienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w poszczególnych regionach na sojuszników Ameryki.
W dokumencie mowa jest też o odrzuceniu „niefortunnej koncepcji globalnej dominacji” USA, przy równoczesnym zapewnieniu „równowagi sił”, by żadne inne mocarstwo nie osiągnęło pozycji dominującej. Dotyczy to również Europy, która w dokumencie jest mocno krytykowana.
